MIRROR演唱會｜阿Mo留醫ICU　阿峯輕傷　魯庭暉鞠躬致歉承諾徹查

第四場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」紅館演唱會（7月28日）發生的恐怖意外，2名舞蹈員遭跌下的巨型屏幕重擊，震驚全港。其中1名重創傷者，為女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo），他頭、頸受傷，懷疑脊椎及盆骨受創，需留醫深切治療部（ICU）。MIRROR所屬公司兼主辦機構大國文化及MakerVille，事後發聲明指將取消餘下場次。今日（29日）凌晨，MakerVille行政總裁魯庭暉在醫院外鞠躬致歉，他指阿Mo留醫ICU，幸仍清醒；另1名傷者張梓峯則受輕傷。魯庭暉承諾「一定會徹底去搵出原因」。



意外發生後，So Ching及魯庭暉於凌晨零時許，先後趕抵伊利沙伯醫院了解。及至凌晨約4時，魯庭暉在醫院外向傳媒交代事件，他就意外鄭重向大眾鞠躬致歉，並指會全力協助傷者家人，提供需要協助，他與家屬溝通及得到同意後交代傷者最新情況。

魯庭暉表示：「舞蹈員阿峯佢係輕傷，有少少擦損咗，同埋拉傷咗肌肉。醫生建議佢留院觀察，如果冇乜大礙就可以出院；另一位舞蹈員阿Mo而家喺ICU，佢清醒嘅，佢可以同醫生溝通，正做一系列檢查，再check真啲。」

魯續指，明白大眾充滿疑問，盼市民給予時間，「我哋對今次事件係非常認真去處理，我哋承諾一定會徹底去搵出原因，但請大家諒解我哋而家冇乜太多進一步嘅訊息可以同大家分享，因為我哋而家最關心最重要嘅係兩位傷者同佢哋屋企人，所以我哋係會再同佢哋溝通，然後提供一切，係一切佢哋而要嘅協助，希望佢哋可以早日康復，多謝大家！」