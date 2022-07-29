MIRROR｜魯庭暉鞠躬致歉交代最新情況：阿峯輕傷阿Mo清醒喺ICU
撰文：黃梓恒
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MIRROR演唱會昨晚（28日）舉行第四場，在表演過程期間，台中央大電視突然掉下，兩名dancers被擊中後倒在地上，立即送院，兩人現時正在深切治療部留醫，事件震驚全港。MakerVille行政總裁魯庭暉在醫院向記者交代情況，對於發生嘅事再一次鄭重道歉，他說：「我哋盡我哋全力幫傷者家人同傷者，我哋同家屬有溝通，得到同意有最新Update，阿峯係輕傷，擦損咗，拉傷，醫生建議留院觀察，冇大礙可出院，阿Mo喺ICU，清醒，可以同醫生溝通，要再做一系列檢查。」
他再重申非常重視事件，希望大家給予時間，會為傷者和家屬盡力提供協助。
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