MIRROR演唱會｜外媒紛紛報道意外　BBC質疑舞台安全

MIRROR在7月28日的演唱會發生嚴重意外，一個掛在天花板的巨型屏幕突然跌下，砸傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。全球各地均有報道此事，美國、英國等的媒體均表示關注。



美聯社報道中介紹事件，「屏幕掉下來時似乎擊中了其中一名舞蹈員，然後再砸傷另一名想跑去幫忙的舞蹈員，觀眾這時都驚恐地叫喊出來」。《紐約郵報》以「驚嚇的意外」形容這次事件，並特別報道了意外發生後，Mirror經理人黃慧君跑到台前，向觀眾致歉宣布演唱會終止的經過。

BBC電台節目特別報道

英國廣播公司BBC亦有報道到事件，在29日的電台新聞節目中，特別詳細描述了意外經過：「在台上有6個巨型電視掛在高空上，每個電視約有5米闊……其中一個突然繩索斷裂，掉了下來。」

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電台節目播放了演唱現場的情況，雖沒有畫面，但僅聽聲音就知道發生意外時的恐慌。

後主持人特別提到了舞台安全的問題，並指出MIRROR的演唱會在開始前數天已曝出安全問題，包括有舞蹈員彩排時受傷、舞台下沉、甚至有歌手（Frankie）在第二場演唱會時從台上掉下來等事件。一名主持人提到在28日演唱會前，已有大批網民聯署要求保障舞台安全，誰知真的發生意外。

法新社去信但未獲回覆

法新社在報道意外時，也特別提到演唱會前有網上聯署，並指意外後香港政府已表達關注，要求檢視同類表演活動的安全。法新社在報道最後提到有向MIRROR演唱會公司聯絡，但截稿前未有回覆。