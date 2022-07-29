MIRROR演唱會｜阿Mo腦出血頸椎爆裂癱瘓　正接受需7至8小時大手術

人氣男團MIRROR一連12場在紅磡體育館舉辦演唱會，連日都有大小意外發生，周四（28日）晚第4場演出途中，更有一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，為女子組合COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友李啟言（阿Mo）。

據悉，阿Mo送院時雖然清醒可說話，但頭部及頸部重創，有腦出血及頸椎第四節爆裂骨折，四肢癱瘓，需通宵進行手術，包括修補受損的頸椎骨骼，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，暫時未知手術成果，但相信未來康復路漫長，最嚴重可致永久頸部以下癱瘓。

據了解，阿Mo今早約11時半開始接受大手術，預計手術要做7至8小時，至今晚才結束。



有教友亦在社交媒體貼文指，阿Mo在加拿大多倫多的父親李盛林牧師及其母親，將於明晚趕返香港探望兒子。



今日（29日）凌晨，MakerVille行政總裁魯庭暉在醫院外鞠躬致歉，他指阿Mo留醫ICU，幸仍清醒；另1名傷者張梓峯則受輕傷，會全力協助傷者家人，提供需要協助，他提到：「阿Mo而家喺ICU，佢清醒嘅，佢可以同醫生溝通，正做一系列檢查，再check真啲。」

據了解，阿Mo送院時雖然可以自主呼吸及與醫生溝通，但傷勢嚴重，手腳不能活動，頭部及頸部均受傷，檢查發現除有腦出血外，亦壓傷了第四節頸椎，致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，引致身體癱瘓，需通宵做手術包括修補受損頸椎。雖然手術今早已完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估對日後身體機能的影響。

消息指，第四節頸椎影響手腳活動，如脊髓神經線斷裂受損嚴重，未能復完，嚴壞情況不但下半身癱瘓，連手部活動亦可能喪失，這類傷患因要等待神經線復完，故傷者一般都要面對漫長的康復之路。

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有教友在社交媒體貼文指，李盛林牧師小兒子啟言（Mo）在Mirror第四塲演唱會，多倫多時間今早，在香港一個嚴重的意外中頭部和頸部受傷，現在深治治療部，貼文請求教友為他禱告，並指李盛林牧師和師母將於明晚 （周六早上） 前往香港。因為他們非常擔心兒子，故亦懇請教友代禱。