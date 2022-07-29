烏克蘭｜烏軍7月28日起反攻　試圖收復南部失地

撰文：許懿安 房伊媚
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烏克蘭官員7月28日開始發動反攻，以重奪被俄羅斯佔領的南部赫爾松州（Kherson）及扎波羅熱州（Zaporizhzhia）為目標，促平民盡快離開。有消息稱，俄軍加強對烏克蘭多地的攻勢；烏軍亦加大進攻力度，試圖收復南部失地。

烏克蘭通過試圖轟炸和孤立部份地區的俄軍，加強奪回南部俄軍控制區的行動。烏軍19日至20日襲擊橫跨第聶伯河一道名為Antonyivski的橋樑，它將俄羅斯在赫爾松的控制區，與仍由烏軍控制的部份分開，導致俄軍無法進行大規模軍事補給。

23日有烏克蘭人發布一段影片，顯示名為Dariivka橋樑遭到襲擊，它與Antonyivski橋類似。24日俄羅斯軍事博客Military Informer稱，橫跨Novakakhova電站水電站大壩的橋樑遭烏軍炮火破壞。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）分享了正在修復的橋樑的圖片。

此外烏軍稱烏軍機28日襲擊赫爾松和附近另一個城市周邊的5個俄羅斯據點。基輔表示，烏軍還重新掌控赫爾松州北部邊緣的一些小型定居點。

英國國防部稱，烏軍對第聶伯河三座橋樑的襲擊，表明烏克蘭的反攻勢頭加大。

半島電視台28日稱，俄軍南部在三大地區赫爾松州、梅利托波爾州（Melitopol）、扎波羅熱州重整兵力，倘屬實，這顯示俄羅斯在無法拿下烏克蘭首都基輔（Kyiv）的5個月後處於守勢，以及集中其軍力圖將整個頓巴斯地區收入囊中。俄羅斯軍隊亦正在試圖逼近位於頓涅茨克中心的斯拉維揚斯克（Sloviansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。

赫爾松是戰略要地，它是俄軍通往克里米亞半島的陸上走廊。

2022年7月23日，在烏克蘭北部切爾尼戈夫地區亞希德內村（Yahidne），遺下多棟受炮火轟炸過、人去樓空的破屋。（Alexey Furman／Getty Images）

美媒28日稱烏克蘭指，俄軍加強對烏克蘭多地施襲，是為報復烏軍反抗。

俄軍28日向基輔一帶發動導彈襲擊，這是當地數週以來，首次遭到導彈襲擊。

烏克蘭克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）地方官員稱，俄軍28日空襲當地一間飛行學校，導致5死25傷。

烏媒28日稱，頓涅茨克（Donetsk）和尼古拉耶夫（Mykolayiv）在過去一天也多次受襲。

美聯社28日稱，烏方表示，俄羅斯從黑海向基輔地區發射6枚導彈，襲擊首都市郊的一個軍事單位。襲擊摧毀一座建築物，並損壞另外兩座建築物，烏克蘭軍隊在布查鎮（Bucha）擊落一枚導彈。襲擊導致15人受傷，包括5名平民。

俄軍28日對切爾尼戈夫市（Chernihiv）發射10枚導彈，這是數週以來當地首次被攻擊。烏克蘭武裝部隊北區司令部稱，有20枚導彈射到切爾尼戈夫州，它們是來自白羅斯。

烏克蘭通訊社（Ukrinform）28日稱，過去一天，俄羅斯向頓涅茨克地區發動44次襲擊，俄方也向尼古拉耶夫發射22枚導彈，以及發動10次炮擊。

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