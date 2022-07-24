俄羅斯認毀敖德薩港軍事設施　傳破壞不嚴重　烏克蘭仍擬出口穀物

俄羅斯及烏克蘭22日簽署恢復烏克蘭糧食出口協議，但存續情況引起外界猜疑。烏克蘭指俄軍23日空襲港口城市敖德薩（Odessa）。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃24日說，俄軍以「口徑」（Kalibr）巡航導彈摧毀了敖德薩港的軍事基礎設施。



俄羅斯外交部在評論烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的話時，在Telegram頻道上發文稱：「口徑」導彈摧毀敖德薩港的軍事基礎設施，精準的打擊把一艘烏克蘭軍艦送到了基輔政權喜歡的地方。」

烏克蘭23日指控俄軍空襲敖德薩，土耳其曾稱獲俄官員告知，俄羅斯與今次襲擊無關。

烏軍稱俄軍2支「口徑」導彈擊中港口的泵站區域，另有2支被該國防空系統擊落。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）稱導彈是位於黑海的戰艦上發射，地點接近克里米亞。

烏克蘭一位政府部長表示，恢復糧食運輸的準備工作正在進行中。烏克蘭官方電台Suspilne援引烏克蘭軍方的話稱，導彈並未對港口造成嚴重破壞。Suspilne引述烏軍南方司令部稱，港口的穀物儲存設施未有被擊中。

敖德薩州州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）稱事件中有人受傷，以及港口有基礎設施受損。

敖德薩是協議內提及的城市之一，協議將開闢通道，讓位於位於黑海西北岸的烏克蘭港口敖德薩、切爾諾莫斯克（Chernomorsk，暫譯）及尤日內（ Yuzhny）出口糧食。

已持續6個月的俄烏戰爭導致糧食出口大國烏克蘭的出口癱瘓，各方都希望協議的簽訂，能為全球糧食價格降溫帶來助力。

俄羅斯、烏克蘭官員7月22日各自在伊斯坦堡（Istanbul）跟土耳其及聯合國代表簽署糧食出口協議，讓烏克蘭恢復經黑海出口糧食。