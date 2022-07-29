三星涉誇大Galaxy系列防水功能　澳洲法院下令罰款1400萬澳元

智能電話的技術日新月異，不少品牌更標榜產品可以防水，但三星（Samsung）則被澳洲法院裁定Galaxy系列多個款式的防水功能被誇大，因此需要賠償1400萬澳元。



美聯社7月28日報道，三星的澳洲分公司承認在2016至2018年期間播出的9個廣告有誤導成份，涉及7款Galaxy系列產品，包括S7、S7 Edge、A5（2017）、A7（2017）、S8、S8 Plus、及Note 8。廣告聲稱這些產品擁有防水能力，可以在泳池及海水內使用。

不過涉事型號在潮濕的情況下充電，可能導致充電孔損壞和無法運作。資料顯示這批產品在澳洲合共出售310萬部，但法院指無法判斷有多少用家受影響而要更換受損充電孔部分，雖然有維修商願意免費修理，但亦有用家被索價180至245澳元不等。

負責審理案件的聯邦法官墨菲（Brendan Murphy）在判詞中提到，如果Galaxy系列電話無法完全防水，顧客有權假設像三星這類大企業不會宣傳其防水功能，因此下令三星澳洲分公司須在三十天內支付1400萬澳元，指有關金額超出三星在當時宣傳期間所得的利潤，並向四年前展開調查的澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）支付20萬澳元。

三星同意支付罰款，同時強調有關問題並沒有在最新型號的產品上發生，重申公司一直致力為所有顧客提供最佳體驗，稱對小部分受影響的用家遭遇感到遺憾。