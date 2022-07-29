日本人平均壽命近十年首次下跌　新冠疫情是原因之一

日本厚生勞動省7月29日公布2021年日本人的平均壽命，指當地男女的平均壽命比2020年的數字稱為回落，是近十年以來首次下跌。當局指出現這個情況，其中一個原因是有不少長者死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關。



日本放送協會（NHK）報道，厚生勞動省的數據指出，日本人去年的平均年齡分別是男性81.47歲、女性87.57歲，比2020年分別下跌0.09歲及0.14歲，意味有關數字連升九年的走勢告終。

當地對上一次錄得跌幅是在2011年，日本當年發生311大地震，加上引起的福島核災難，導致有超過1.5萬人喪生，另外仍有大批人至今下落不明。

厚生勞動省表示，當地三大死因之中，癌症及腦血管疾病的患者死亡率雖然下降，但受到新冠肺炎疫情持續，導致不少長者確診後喪生，因此拖累數據。不過當局強調，即使如此，隨著醫療技術進步，以及減少鹽分等健康意識流行，預計壽命延長的趨勢不會有太大變化。

即使數字下跌，日本女性的平均壽命仍然領先全球，力壓韓國（86.5歲）及新加坡（85.9歲）；而在男性排名方面，日本則排第三，稱為落後於瑞士（81.6歲）和挪威（81.59歲）。