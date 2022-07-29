習近平告訴拜登「玩火必自焚」　外媒解讀：不代表警告升級

國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden），在7月28日通電話。電話時間長達兩小時，雙方就兩國關係、台海問題、烏克蘭衝突等進行討論。雙方在通話結束後發表公告，在台灣問題上，習近平警告着美國「玩火必自焚」。



英國廣播公司（BBC）：難見雙方對話積極

習主席告訴拜登「玩火必自焚」，這引起了很多人的注意。這是對美國的強烈警告，但並非史無前例。在2022年早些時候，美國國會代表團訪問台灣時，中國外交部使用了相同的語言；中國國防部2021年對台灣的警告中也使用了同樣的措辭。

習主席現在重申一次，確實賦予了不少分量，但這並不意味著中國正在準備對台灣採取軍事行動。他是在告訴美國，如果美國繼續沿著當前的道路前進，最終將導致中美衝突。

因此在更廣泛的美中關係而言，很難從這個電話中看到任何積極的東西。

圖為7月28日，美國白宮，拜登正出席經濟會議。（AP）

美國有線電視新聞網（CNN）：藉兩名領導人的個人聯繫避免衝突

一次通話可大幅改善與北京關係的希望很低，但拜登希望與習近平保持個人聯繫，避免可能導致對抗的誤判。這是拜登堅信這關係的作用，即使兩國存在重大分歧。

在電話會議結束後，可發現對話為兩國未來的工作留下空間，包括安排可能的面對面會議。中美峰會的機會可能在11月，屆時亞洲將舉行一系列峰會，包括在印尼巴厘島舉行的二十國集團峰會，和在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作組織峰會。知情人士指出，美國官員正尋求在一次峰會中安排兩人的直接會面對話。

美聯社：習近平並不願看見中美關係破裂

儘管習近平警告着「玩火必自焚」，但這並不代表中國慣常的外交言論升級。大西洋理事會中國中心的高級研究員卡爾弗（John Culver）表示：「他們還未有觸及一整套中國威脅言論的詞典。」

史汀生中心智庫中國項目主任孫韻指出，兩國都的對話涵蓋了從疫情到氣候變化。她表示這代表兩名領導人的對話更積極，雙方會堅持在台灣問題上的立場。她還指出因習近平正尋求第三次連任，有緩和緊張局勢的希望：「他不願看見與美國的關係破裂。」