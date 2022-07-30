Brittney Griner案︱布林肯與俄外長通話　討論釋放囚犯計劃

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月29日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。布林肯與對方討論由美國提出的釋放囚犯提議，要求俄方釋放遭拘留在俄羅斯的美國公民，美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）及前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。這是自俄烏戰爭2月24日爆發以來，布林肯與拉夫羅夫的首次通話。



布林肯形容，他與拉夫羅夫的對話坦率而直接。布林肯說：「我促請拉夫羅夫推進該提議（釋放囚犯的提議）。我無法評估（向拉夫羅夫提出這建議後）這（提議）是否更有可能被實行。」

布林肯表示，他向拉夫羅夫提及俄羅斯遵守協議的重要性，他要求俄羅斯允許烏克蘭糧食經黑海出口。布林肯警告拉夫羅夫，若俄羅斯推進吞併烏克蘭東部和南部部分地區的計劃，將會有後果。

俄羅斯外交部發聲明指，拉夫羅夫強烈建議布林肯要求俄方釋放被拘留的美國人時，「回歸靜默外交模式的專業對話」。

拉夫羅夫重申，俄羅斯將繼續戰鬥，直到在烏克蘭實現其目標。他再次批評美國和北約（NATO）對烏克蘭的支援正延長衝突，並指控美國在烏克蘭出口糧食一事上，也沒遵守協議。

美國或已提出交換囚犯

美國有線新聞網絡（CNN）7月27日引述消息稱，美國已提出以被判入獄25年、正服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout），交換被俄羅斯扣押的格連娜及惠蘭獲釋，計劃已獲美國總統拜登（Joe Biden）支持。

CNN於7月29日引述多名知情人士稱，除博特外，俄羅斯官員7月較早時已透過俄羅斯聯邦安全局的秘密渠道，向美國要求釋放多一名俄羅斯囚犯，以換取格連娜及惠蘭獲釋。報道指，這名俄羅斯囚犯是俄羅斯情報機構前成員、2021年12月在德國被判謀殺罪成的克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

CNN稱，消息人士指，美國若希望答應俄方的要求，是有困難的。報道指，原因是克拉西科夫被德國拘留，而且俄方並非經正式渠道傳達要求，美方並不認為這是對美國提議方案作出的合理要求。

報道引述一名德國政府高級消息人士指，美國官員曾詢問德國是否願意將克拉西科夫列為交換囚犯計劃的對象，這凸顯美國爭取讓俄方釋放格連娜及惠蘭的決心。