佩洛西傳訪台｜談美中在台灣問題分歧　布林肯盼兩國「明智」處理

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在7月29日表示，美方對台政策不變；日本外務大臣林芳正同重申對台基本立場不變，重申台灣海峽和平與穩定，是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。



美日在7月29日於華盛頓召開「2+2」經濟版會談，布林肯與林芳正會後召開聯合記者會。兩人在會上被問及台海局勢，及總統拜登（Joe Biden）與國家主席習近平對話後，台灣議題是否有進展。

他在被問及美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）的亞洲之行時，沒就相關報道置評。

布林肯指拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的動作。布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但過去40多年兩國處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這點。布林肯稱作為共同責任一部分，持續以不會造成衝突的、「明智的方式」管控台海問題的分歧十分重要。

布林肯表示，兩國領導人對話是努力確保與中國維持和加強溝通的一部分。他表示拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作部分，包括氣候變遷、與應對疫情等；第二就就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見；第三是就台海局勢交換意見。

對於佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）可能訪台，林芳正表示，日本政府不宜就此發表評論。至於台灣議題，他則重申日本對台灣的基本立場不變，台海和平繁榮的重要依然不變。林芳正稱台灣海峽和平與穩定的重要是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。