佩洛西訪亞或赴台？美國安會發言人：沒必要導致中美打起來

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）7月29日稱對訪亞非常興奮，但拒絕透露行程，包括是否會前往台灣。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）回應她的行程時稱，事情沒必要導致中美「打起來」。



柯比這番話，說在美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在美東時間7月28日通話後，中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。

柯比29日問到有傳佩洛西可能會訪問台灣一事。他回應稱，佩洛西出訪不需得到白宮批准。他又說美國沒看到北京即將對台灣採取軍事行動的證據。柯比說：「（美方）沒看到任何與台灣有關、實質而具體的不利迹象。」

至於佩洛西可能訪問台灣導致緊張局勢升溫，他稱美國的一個中國政策沒變，中國和美國沒有理由「打起來」。他說：「沒有理由走到這一步，去到打起來，去到增加有形的緊張。」

圖為美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）2022年7月27日在白宮出席每日例行記者會，回應有關美國眾議院議長佩洛西（Nacny Pelosi）的亞洲之行。（AP）

佩洛西29日在記者會上說，在她出發後，一路上，外界會得悉她到訪哪些地方。她指基於安全考慮，拒絕透露更多詳情。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）28日引述消息人士稱，佩洛西29日出發訪問亞洲，台灣的行程列為「暫定」。

佩洛西傳已在29日起程訪問亞洲，台灣是其中一站，倘她成行，將是繼1997年金里奇（Newt Gingrich）後第一位訪台的美國眾議院議長。美國總統拜登（Joe Biden）上週稱美國軍方認為佩洛西此時訪台「不是個好主意」。中國政府近期多次嚴厲警告美方，軍方亦稱不會坐視不管。