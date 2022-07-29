佩洛西傳7月29日起程訪亞　美媒：台灣一站是暫定

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳在7月29日起程訪問亞，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述一名消息人士稱，她訪問台灣是暫列（tentative）的行程。



CNBC引述兩名消息人士稱她已在率團訪亞，但不清楚她會不會到訪台灣。

其中一名檢視過行程表的消息人士稱，她將訪問日本、韓國、馬來西亞和新加坡，台灣行列為「暫定」。

彭博社率先在28日報道她代表團29日起程。這是眾議院在為期一個月的8月休會前的最後一天。

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這張組合圖片顯示了2021年11月6日身在華盛頓的美國總統拜登以及2019年11月13日在巴西巴西利亞的中國國家主席習近平。拜登計劃與中國國家主席習近平進行四個月來首次會談，料將討論廣泛的雙邊和國際問題，惟美國眾議院議長佩洛西傳有意訪台，為兩人會談蒙上陰影。（AP）

中美元首通話 習警告拜登

此前美國總統拜登（Joe Biden）、美國軍方都擺出反對她出行的態度，而中國已私下及公開嚴厲警告，解放軍也稱絕不坐視不管。

佩洛西傳聞中的訪台計劃惹來中國不滿，正值拜登與中國國家主席習近平傳在7月28日通電話。兩人最終在美東時間7月28日早上8時33分（香港時間28日晚上8時33分）通話，美東時間28日早上10時50分（香港時間28日晚上10時50分）結束。

中國外交部發聲明指，拜登在通話期間重申，美方不支持台灣獨立。習近平提及台灣問題時指，民意不可違，玩火必自焚。

佩洛西：圖為2022年7月27日，美國眾議院議長佩洛西在國會出席活動。（AP）

就訪亞密斟一週

佩洛西21日稱基於安全考慮，她拒絕回應她是否會到訪台灣。佩洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）被問到有關她的外訪計劃時拒絕置評。眾議院議長辦公室基於安全考量，有不提前談論議員外訪行程的政策。

CNBC引述其中一位消息人士稱，佩洛西整個星期都在她的辦公室內主持有關亞洲之行和台灣爭議的會議。消息人士稱，鑑於軍事升級的可能性，有關她可能訪台的討論非常微妙。

消息人士說：「中國人總是會誤判。牛仔可能會誤判，而且你有我們的人，他們將做受訓練去做事情，以確保安全。」

台灣總統蔡英文2021年11月26日上午在總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）訪問團。（台灣總統府）

跟團議員都有誰？

佩洛西已邀請包括他和眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）及眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）一同前往。高野2021年曾率團訪台。高野28日受訪時拒絕談論有關行程。

美國共和黨籍眾議員、眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）27日接受美媒訪問時稱，佩洛西邀請包括他在內的一小群國會議員同行。這是首次有美國政界人士公開證實佩洛西計劃訪台。他因需處理私人事務而拒絕她的邀請。

美國民主黨議員拉爾森（Rick Larsen）接受CNBC訪問時稱，中國駐美大使館官員曾致電其辦公室進行他施壓，要他對她說，要求她取消訪台。