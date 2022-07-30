佩洛西傳將訪台Drama多於實際　專家大呼「臨崖勒馬」：太危險

包括彭博社在內的美媒稱，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）29日展開訪問亞洲之旅，傳目的地包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡。美媒及多位兩岸專家評論，認為她此時訪台「太危險」，呼籲延後或取消計劃。



曾任美國有線新聞網絡（CNN）中國分社社長的齊邁可（Mike Chinoy）在《外交政策》雜誌撰文，題為《佩洛西認為她正就台灣做什麼？》（What Does Nancy Pelosi Think She’s Doing in Taiwan?）的文章指出，她為展現對華強硬立場而不考慮後果，這次冒險的行程似乎更多的是擺出戲劇性的姿態，而不是為局勢帶來實際幫助。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）及美國防部前官員、美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫珀（Zack Cooper）在《紐約時報》聯合撰文，以《佩洛西的台灣之旅太危險》（Nancy Pelosi’s Trip to Taiwan Is Too Dangerous）為題指出台海局愈趨緊張，中美有在台海發生衝突的趨勢，「一個火花就可將此不穩定情勢化為危機，升級成軍事衝突。佩洛西訪台可能就是它。」

佩洛西：圖為2022年7月28日眾議院議長佩洛西與民主黨議員賈雅帕爾（Pramila Jayapal）（右）在南亞人心臟健康活動上發表講話。（AP）

葛來儀和庫伯認為，首先，佩洛西態推遲訪台，讓華府有時間傳達明確且一致的對台政策，此外，美國應讓台灣放心，對它加快付運積壓的軍備訂單，並批准更多軍售。與此同時，華府也應向北京保證，美國仍信守一中政策，不支持台獨。

美國政治新聞網站Politico稱，民主黨很可能在11月8日舉行的中期選舉失去眾院多數派優勢，佩洛西眾院議長席位可能不保。報道稱，現在，她想在世界舞台上結束自己的職業生涯，不管白宮喜不喜歡，她都要赴台。