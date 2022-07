佩洛西傳將訪台Drama多於實際　專家大呼「臨崖勒馬」：太危險

包括彭博社在內的美媒稱,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi,又譯作裴洛西或波洛西)29日展開訪問亞洲之旅,傳目的地包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡。美媒及多位兩岸專家評論,認為她此時訪台「太危險」,呼籲延後或取消計劃。



曾任美國有線新聞網絡(CNN)中國分社社長的齊邁可(Mike Chinoy)在《外交政策》雜誌撰文,題為《佩洛西認為她正就台灣做什麼?》(What Does Nancy Pelosi Think She’s Doing in Taiwan?)的文章指出,她為展現對華強硬立場而不考慮後果,這次冒險的行程似乎更多的是擺出戲劇性的姿態,而不是為局勢帶來實際幫助。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)及美國防部前官員、美國企業研究所(American Enterprise Institute)高級研究員庫珀(Zack Cooper)在《紐約時報》聯合撰文,以《佩洛西的台灣之旅太危險》(Nancy Pelosi’s Trip to Taiwan Is Too Dangerous)為題指出台海局愈趨緊張,中美有在台海發生衝突的趨勢,「一個火花就可將此不穩定情勢化為危機,升級成軍事衝突。佩洛西訪台可能就是它。」

佩洛西:圖為2022年7月28日眾議院議長佩洛西與民主黨議員賈雅帕爾(Pramila Jayapal)(右)在南亞人心臟健康活動上發表講話。(AP)

葛來儀和庫伯認為,首先,佩洛西態推遲訪台,讓華府有時間傳達明確且一致的對台政策,此外,美國應讓台灣放心,對它加快付運積壓的軍備訂單,並批准更多軍售。與此同時,華府也應向北京保證,美國仍信守一中政策,不支持台獨。

美國政治新聞網站Politico稱,民主黨很可能在11月8日舉行的中期選舉失去眾院多數派優勢,佩洛西眾院議長席位可能不保。報道稱,現在,她想在世界舞台上結束自己的職業生涯,不管白宮喜不喜歡,她都要赴台。