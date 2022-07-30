婦女遭夫百次家暴求助無援　自衛殺夫陷官非　智利掀「保衛」運動

今年4月，一宗殺人案裁決在智利掀起議論。主角孔查（Cynthia Concha）遭丈夫家暴逾百次，曾無數次報案與出入醫院，但都未能擺脫困境，至約3年前在一場衝突中，她反抗時殺了丈夫，令她一度身陷囹圄，幸最終獲法庭接納她的抗辯。在這案件背後，不止是孔查的經歷備受關注，還有智利出現的一場「我也會保衛自己」（I'd Defend Myself, Too.）社會運動。



據孔查向英國廣播公司（BBC）講述，她曾經歷逾百次家暴，經常都是「黑眼圈」、身體腫痛，也遭遇經濟剝削、性暴力與精神創傷。她曾多次報案求助，但都得不到有效支援，至2019年9月的一天，丈夫威脅要殺死她，她嘗試逃走不果，兩人發生肢體衝突，最後其夫因窒息身亡。

孔查隨即去了警察局自首，她被捕及接受調查，經歷了兩個月拘留、兩年軟禁後，她獲檢方告知若罪成的話，將面對20年監禁。

▼支持孔查的民眾在街頭掛上橫額▼

Colectivas feministas autoconvocadas protestan y cortan la calle afuera del Juzgado de Garantía de #Concepción, en solidaridad con Cynthia Concha, tomecina que arriesga 20 años de cárcel por matar a su agresor. Esta es su última semana de juicio oral.

Fotos: IGlibertadparacynthia pic.twitter.com/HjOgFuJEtJ — Resumen (@rsumen) April 27, 2022

孔查未有料到的是，她的故事引來民眾的支持，當地出現一場以「我也會保衛自己」（I'd Defend Myself, Too.）為口號的社會運動，關注團體展示標語、到街頭示威，並支援她應對這場法律戰。

最後由於孔查能清晰地展示出過去多次的入院證明、申請限制令證明與報警紀錄等，終讓法庭接受她的自衛抗辯，宣判她無罪。

▼法庭判孔查無罪後，她與支援者相擁▼

Tribunal absuelve a Cynthia Concha, mujer acusada de parricidio en Tomé: Justicia reconoció legítima defensa https://t.co/zehPY1Sa0f pic.twitter.com/Xl2eVykIyl — Sabes.cl (@Sabescl) April 30, 2022

經過兩年多後，獲判無罪的孔查重獲自由，但當地的婦女權益組織就表示，當地仍有不少家暴受害者個案陷入類似麻煩，最終遭到懲罰。

幫助孔查的社運人士萊倫（Loren Leron）認為「若司法制度有效運行，很多個案都可以避免。」檢察辦公室則強調機構有嚴格調查每個案件，需要相稱地考慮合法防衛權，而非作為有罪不罰的通行證或給予特殊保護。

先解決家暴問題

案件引發民眾議論的另一焦點，還有為何未能在殺人事件發生前就制止家暴問題的發生？萊倫就稱，需讓婦女在舉報家暴後得到真正保護，以解決問題。

若一名婦女在報告家暴後得到真正保護，就不會有這樣的個案。 智利社運人士萊倫（Loren Leron）

「反對暴力侵害婦女網絡」（Network Against Violence Against Women）發言人指，2021年警方收到逾2.3萬宗家暴舉報，最終僅5,855宗有拘捕行動，她批評很多時候就算施虐者遭下達限制令，但國家仍未能保護婦女的安全，成為了問題所在。