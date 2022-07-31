疫情｜日本確診個案持續上升　政府在放寬或收緊防疫之間陷兩難

全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反覆，多個地方的確診個案持續上升，其中在日本，截至7月30日，全國的新增個案連續四天突破20萬宗，總確診人數迫近1260萬人。

疫情爆發至今已經超過兩年，有消息指日本政府計劃視新冠肺炎與流感一樣，意味大部分防疫限制可以解除，不過在每日確診人數維持高企的情況下，當局面臨兩難局面。



日本放送協會（NHK）每天都會報道各都道府縣的確診個案，受到高傳染力Omicron 變種BA.5影響，當地近日出現得最多的標題相信是「某縣有多少人確診，創下新高」，日本政府在29日提出「BA.5對策強化宣言」，在未發布「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」之前，由各地政府決定是否加強防疫政策。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年7月14日，日本東京新宿區街頭的防疫廣告。（AP）

意義不明的「強化宣言」

本州東北部的宮城縣是首個實施有關宣言的縣，當地預留給確診者的病床使用率已達46.3%，與第6波疫情時的高峰相若，因此當局在30日呼籲長者及高危人士「自肅」，避免到人多擠迫的地方，加快接種疫苗工作及遙距工作等。

不過很多人都這個宣言都大惑不解，認為根本沒有太大意義，更指日本目前在口罩使用率、新增確診人數都是「世界第一」，病歿率則是最低，他們覺得如果當局不把新冠肺炎與流感一視同仁，醫療系統可能真的崩潰。

某程度上，BA.5對策強化宣言或是避免再次發出緊急事態宣言的折衷方法，世界各地的民眾都經歷過不同規模的封城，香港早前因為疫情而變成接近死城狀態仍然歷歷在目，一水之隔的澳門亦剛剛陸續恢復經濟活動，大家根本都清楚，再次限制民眾活動，對經濟的打擊是非常巨大。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年6月22日，民眾到訪日本東京的淺草寺。（AP）

跨縣市旅遊 為觀光業暫時解困

日本至今仍未對外國人完全重開邊境，觀光業主要仍需要本地人支撐，各地透過推出縣民優惠，吸引其地府縣的民眾到訪。根據觀光廳29日公布的數據顯示，全國的酒店和旅館的入住人數與去年同期相比上升73.4%，雖然仍比2019年6月疫情爆發前數字減少四分之一，不過總算象徵業界或慢慢走出寒冬。

同樣受惠的亦包括運輸業，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）指，受惠於當地長期間時，新幹線使用率上升，今年4至6月之間的收益近三年來首次錄得盈餘，並預計全年業績正面發展。

日本新冠肺炎疫情：圖為2022年4月9日，位於丹波市的篠山春日神社有能劇表演，一名女子在戶外戲台旁拍攝櫻花。（Getty Images）

第7波疫情回落後或「解放」？

日本名古屋工業大學教授平田晃正的團隊一直透過人工智能分析疫情走勢，他29日表示，東京會在8月上旬達到疫情高峰，而在這個時候傳出政府重新審視疫情標準的消息，即使政府指目前不太可能鬆綁，仍需審慎應對。不過無論如何，第7波疫情後，抗疫和經濟等政策何去何從，首相岸田文雄內閣始終都要面對如何解除日本人在兩年來以來一直負擔的抗疫疲勞。

當然，日本完全開放國境的一刻，各地景點人山人海、商店內「爆買」的場面很大機會再現，像現在的「平靜」不再，當地民眾或需一段時間才再次適應，不過這是另一個故事了。