疫情｜日本擬下調新冠防疫標準　至與流感同級解除防疫限制

日本媒體報道，政府正考慮在國內第7波的新冠疫情趨緩後，重新檢視新冠疫情標準，可能把其由現在「2類傳染病」相當的降至「5類」，即與一般流感同級，等同取消大部分防疫政策。



新冠肺炎目前在日本感染症法上，未有歸類到1至5類上。但需要呈報及防疫的基準，已基本和「2類」傳染病相同。其中包括需掌握所有患病者的資訊，並對染病者實施隔離令措施等。

圖為7月29日，日本東京街道上。新冠疫情在日本持續，每天新增感染人數超越20萬。（AP）

日本《讀賣新聞》報道，長期的抗疫對醫療設施造成壓力，大量員工因染疫被迫放假，對企業營運亦構成影響。隨着病毒變種及威力下降，外界已有聲音要求政府把新冠肺炎的疫情標準降級，以迎合現實需要。

報道引述官房副長官木原誠二表示，在第7波的新冠疫情趨緩後，需要重新檢視新冠疫情的標準，讓社會經濟正常化。若把新冠肺炎歸類為「5類」傳染病，將與一般流感同級，屆時政府將以一般傳染病看待新冠，只會採取基本的防疫措施，強制檢測、隔離等都可能取消。

日本現時遭受Omicron BA.5亞型變種病毒株襲擊，確診人數增加，至29日已單日新增22萬人感染。而新亞型BA.2.75亦在本地出現，專家稱BA.2.75感染能力會比BA.5更強，可能會取代BA.5成全國流行病毒株。