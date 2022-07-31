烏克蘭｜烏東頓涅茨克監獄遇襲最少40死　俄烏互相指控

烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）奧列尼夫卡（Olenivka）一所監獄7月29日遭襲擊，最少40人死亡。俄羅斯和烏克蘭29日互相指控對方施襲。



遇襲監獄用作關押戰俘，包括烏克蘭軍人。英媒29日稱，事發時監獄可能是遭導彈襲擊或發生爆炸。

俄羅斯國防部指，事件導致40名囚犯死亡、75人受傷。俄方指控烏方用美國提供的「海馬斯」高機動性火箭炮系統 （HIMARS）向監獄施襲，稱這是烏方蓄意發動的挑釁行動。

烏東親俄分離分子的發言人表示，襲擊導致53人死亡。他們亦指控烏方用HIMARS向監獄施襲。

烏軍否認施襲，他們指控俄方砲擊監獄，目的是掩飾他們虐待被關押人士的行為。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄羅斯犯下戰爭罪行，並呼籲國際社會譴責俄方。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日稱：「佔領者對奧列尼夫卡的襲擊是俄羅斯人蓄意犯下的戰爭罪行，是對烏克蘭戰俘蓄意發動的大屠殺。」

英國廣播公司（BBC）30日稱，有烏克蘭極右派民兵組織亞速營（Azov Battalion）成員被關押於遇襲的監獄內。

俄羅斯駐英國大使館30日在Twitter發文指：「亞速營武裝分子應被處決，但他們不應被行刑隊處死，而是應被絞死，因為他們不是真正的士兵，他們應以被侮辱的方式死去。」

Twitter遮蔽這條推文，因為它的內容違反公司針對仇恨言論制定的規則。