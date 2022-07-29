猴痘：美國缺疫苗　三藩市將陷緊急狀態　菲律賓錄得首例

全球約70個非猴痘（Monkeypox）流行國家的累計確診個案超過2萬宗。美國、澳洲、巴西及菲律賓都出現令人擔心的事態展。



全球多國錄得猴痘個案後，世界衛生組織（WHO）7月23日召開視像記者會，總幹事譚德塞宣布猴痘構成「國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）」，即列為世衛最高警戒級別事件。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）27日稱，在美洲18個國家或地區已錄得近5,300宗個案，主要集中在美國、加拿大及巴西。

美國

美國確診病例超過4,600宗，其中三藩市261宗。三藩市早前要求聯邦政府派發3.5萬劑猴痘疫苗，但僅收到7,800劑。當局這週因疫苗不足而要關閉提供接種服務的診所。

三藩市市長宣布，8月1日開始進入緊急狀態，希望聯邦政府對該市提供更多援助。

美國猴痘傳染：2022年7月28日，一名註冊護士在鹽湖城的鹽湖縣衞生局準備一劑猴痘疫苗。（AP）

確診個案佔全國三分之一的紐約市，疫苗同樣供不應求。

紐約州韋斯特切斯特縣（Westchester）醫療中心專業服務副院長耶佐說：「我們看到疫苗接種的請求有所增加，所以我們的呼叫中心正在協助預約者，也看到激增的需求將延續到下週。」

美國衛生與公共服務部稱，美國已將猴痘病毒檢測能力從起初的每週6000次提升到最多8萬次。

菲律賓

菲律賓29日稱錄得首宗猴痘個案。衛生部門稱，現年31歲男病人曾到多個有猴痘個案的國家，7月19日返回馬尼拉 ，28日檢測呈陽性後入院。

他之後已出院，目前按規定進行嚴格居家隔離和健康監測。

包括他3名家人在內的10名密切接觸者都沒有徵狀，所有人都須接受隔離。

猴痘：這張由美國國家傳染病研究所（NIAID）提供的穿透式電子顯微鏡（TEM）照片顯示，在被感染的細胞中（藍色）發現的猴痘病毒粒子（紅色）。受感染細胞是在實驗室培養，在NIAID綜合研究設施（IRF）內獲得並增強顏色。NIAID的IRF位於馬里蘭州德特里克堡（Fort Detrick）。（AP）

巴西

根據該國衞生部的數據，巴西有813個猴痘確診病例。26日，世界衛生組織（WHO）緊急計劃天花組秘書處負責人薩蒙德・劉易斯（Rosamund Lewis）表示，該國的情況「非常令人擔憂」，由於沒有足夠的檢測手段，病例可能被低估。

澳洲

目前有44宗的澳洲宣布將猴痘疫情列為全國重大傳染病事件（Communicable Disease Incident of National Significance）

根據首席醫療官凱利（Paul Kelly）發表的聲明，全國迄今累計44宗病例，當中大多從境外回國。

凱利稱，儘管已宣布猴痘為全國重大傳染病事件，但其危害遠低於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），未有任何國家報告猴痘有死亡病例，且傳播力亦低得多。