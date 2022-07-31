中國未分享長征五號B遙三火箭殘骸資訊　NASA斥不負責任

美國太空總署（NASA）7月30日表示，一枚中國火箭30日在印度洋上空墜返地球，但北京未有分享有關碎片可能墜落的具體訊息。



搭載「問天」實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，7月24日在海南文昌航天發射場點火發射。美國太空司令部表示，長征五號B在美國東部時間30日下午約12時45分（香港時間31日凌晨約零時45分）重新進入印度洋上空。

社交網站上流傳懷疑是長征五號火箭殘骸碎片掠過馬來西亞婆羅洲島（island of Borneo）砂拉越（Sarawak）上空的片段。

Reentry looks to have been observed from Kuching in Sarawak, Malaysia. Debris would land downrange in northern Borneo, possbily Brunei. [corrected] https://t.co/sX6m1XMYoO — Jonathan McDowell (@planet4589) July 30, 2022

NASA尼爾森（Bill Nelson）稱，所有國家都應盡量提前分享這類訊息，以便可靠地準確預測潛在的碎片撞擊風險，「這樣做對於負責任使用太空和確保地球上人們的安全至關重要。」