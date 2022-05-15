火星驚現一個「門」？探測車好奇號拍下鐵證 NASA科學家這樣解釋
撰文：聯合新聞網
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美國太空總署（NASA）的「好奇號」（Curiosity）火星探測車7日拍下一張照片，似乎顯示一個帶着拱形過樑的開口，並且通往牆壁平滑的走廊。不過，科學家很快就解釋，周圍的地質其實就清楚描繪出這個構造是怎麼形成的。
每日電訊報與Sky News報道，「好奇號」傳回的影像乍看之下，就好像有人在火星岩石表面認真地雕刻出一道大門，陰謀論者立刻逮到機會，聲稱這就是火星存在生命的證據，但科學家指出，這個「大門」左邊有清楚可見的大裂口，說明該地區經常發生岩石裂化事件（Rock-cracking events），而前景中的一塊巨石似乎從開口掉下來。
NASA「好奇號」火星探測車任務團隊科學家之一、倫敦帝國學院（Imperial College London）地球科學教授 Sanjeev Gupta 指出，照片上的洞是經過「正常地質作用」形成的。
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Gupta 教授表示，「這個巨石有可能剛受到侵蝕、從山坡脫落與滾下來，這不需要隕石撞擊。裂痕是個裂縫（The crack is a fracture），在火星跟地球很多，不需要火星震（Marsquake）來產生。這張照片裏面完全沒有什麼奇怪的地方，這些只是正常的地質作用」。
此外，這張照片的視野同樣發揮作用。NASA指出，因為影像經過極度放大，才會讓裂口看上去像是一扇完整大小的門。發言人用另一張公開的數位鑲嵌照片向事實查核網站《Snopes》解釋，影像中的缺口其實是岩石的小縫隙，約30 cm乘45 cm，「任務團隊的科學家們強調它究竟有多小」。
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