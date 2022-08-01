佩洛西亞洲行受矚目　專機清晨飛抵新加坡

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）率團展開亞洲之行，外界高度關注是否訪台。航班追蹤網站數據指出，搭載佩洛西的專機8月1日清晨飛抵新加坡。



根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，外傳搭載佩洛西、呼號SPAR19的美國空軍C-40C（軍用B737）運輸機，香港時間31日中午從夏威夷起飛後，31日晚飛抵關島（Guam）短暫停留，晚上10時30分左右再度起飛，清晨4時21分已抵達首站新加坡的巴耶利峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

新加坡外交部稱，由佩洛西率領的代表團8月1日至2日到訪新加坡，屆時會和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍會晤，亦會與多名內閣部長交流。

新加坡美國商會也指，佩洛西會在商會8月1日下午舉行的智慧城市雞尾酒會上擔任講者。

佩洛西的亞洲行是否會造訪台灣引起國際關注，她7月31日公布訪問亞洲的行程，與國會代表團將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，惟官方聲明未有列出台灣。

有聲音認為，佩洛西先到新加坡的話，理論上接下來會到馬來西亞，再之後的行程才是韓國和日本，而倘若佩洛西決定前往台灣，結束馬來西亞行程後、8月2日與3日是最有可能訪問台灣的時間。

法國國際廣播電台中文網7月31日則引述消息人士稱，佩洛西8月4日會經菲律賓克拉克美國空軍基地（Clark Air Base）飛抵台灣，在台北與台灣總統蔡英文會面。她5日下午將抵達東京的橫田美國空軍基地，並與會晤日本首相岸田文雄。