佩洛西擬訪台為何令中美緊張急升溫？美媒：華府踩中「4大雷區」

美媒7月29日分析美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）計劃訪問台灣導致中美緊張關係升級的原因。報道認為，關鍵的原因包括以下4項。



●台灣是中國元首重要目標

●台灣是美中關係最大的單一引爆點

●台灣是美國政治雷區

●佩洛西與華關係僵硬

圖為美國眾議院議長佩洛西的訪亞公開行程與解放軍及美軍近期在區內軍事活動。（香港01製圖）

中國元首重要目標

根據《紐約時報》，與任何一名前任相比，中國國家主席習近平更清楚兩岸統一是他任內的首要目標。報道認為，正尋求第3個任期的習近平在中共二十大前會熱衷於在國、內外樹立強大形象，特別是在台灣問題上。然而習近平何時會「收復」台灣，哈佛大學肯尼迪學院資深研究院認為，「中國是很想台灣回歸，但這並不意味它希望展開一場早日摧毀中國經濟奇蹟的血戰。」

美中關係最大的單一引爆點

儘管美國總統拜登（Joe Biden）稱華府願在中國犯台時動用武力保衛台灣，但美國某些分析人士覺得，中國軍事能力已發展至美國無法保證在保衛台灣方面能取勝的地步。

政治雷區

在兩岸議題上，美國一直採取模糊策略，承認一中政策但並不贊同台灣是中國一部分的中方立場。拜登雖然上任後3度稱美國會部署武力協助台灣對抗中國入侵，但白宮每次都出來解畫，指戰略模糊政策仍存在。

文章認為，佩洛西把拜登置於尷尬的處境。她有權前往任何想去的地方，而拜登不想塑造自己支配議長能出訪什麼國家的形象，只能說「我覺得，軍方認為現在這並非一個好主意」。

佩洛西曾戳中國「痛處」

佩洛西一直沒有掩飾自己的對華立場，例如1991年到北京天安門拉橫額，以及堅定支持西藏達賴喇嘛（Dalai Lama）和藏人權利。儘管她可能訪問台灣惹來中國不滿，報道指，佩洛西的行程吸引某些不太可能支持她的人改變立場，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前防長埃斯珀（Mark Esper）在內特朗普政府的高官表示願意與她同行。