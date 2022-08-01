佩洛西擬訪台為何令中美緊張急升溫？美媒：華府踩中「4大雷區」
撰文：洪怡霖
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美媒7月29日分析美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）計劃訪問台灣導致中美緊張關係升級的原因。報道認為，關鍵的原因包括以下4項。
●台灣是中國元首重要目標
●台灣是美中關係最大的單一引爆點
●台灣是美國政治雷區
●佩洛西與華關係僵硬
中國元首重要目標
根據《紐約時報》，與任何一名前任相比，中國國家主席習近平更清楚兩岸統一是他任內的首要目標。報道認為，正尋求第3個任期的習近平在中共二十大前會熱衷於在國、內外樹立強大形象，特別是在台灣問題上。然而習近平何時會「收復」台灣，哈佛大學肯尼迪學院資深研究院認為，「中國是很想台灣回歸，但這並不意味它希望展開一場早日摧毀中國經濟奇蹟的血戰。」
美中關係最大的單一引爆點
儘管美國總統拜登（Joe Biden）稱華府願在中國犯台時動用武力保衛台灣，但美國某些分析人士覺得，中國軍事能力已發展至美國無法保證在保衛台灣方面能取勝的地步。
政治雷區
在兩岸議題上，美國一直採取模糊策略，承認一中政策但並不贊同台灣是中國一部分的中方立場。拜登雖然上任後3度稱美國會部署武力協助台灣對抗中國入侵，但白宮每次都出來解畫，指戰略模糊政策仍存在。
文章認為，佩洛西把拜登置於尷尬的處境。她有權前往任何想去的地方，而拜登不想塑造自己支配議長能出訪什麼國家的形象，只能說「我覺得，軍方認為現在這並非一個好主意」。
佩洛西曾戳中國「痛處」
佩洛西一直沒有掩飾自己的對華立場，例如1991年到北京天安門拉橫額，以及堅定支持西藏達賴喇嘛（Dalai Lama）和藏人權利。儘管她可能訪問台灣惹來中國不滿，報道指，佩洛西的行程吸引某些不太可能支持她的人改變立場，包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前防長埃斯珀（Mark Esper）在內特朗普政府的高官表示願意與她同行。