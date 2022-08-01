佩洛西是否訪問台灣　李顯龍是最後勸阻機會

佩洛西沒有按人們預測的路線先訪問日韓，而是首站先到新加坡訪問，這出乎很多人意料。

有國際問題專家分析認為，很可能是這件事發酵之後，佩洛西一行才改變行程，決定臨時把新加坡放到第一個訪問，所以新加坡直到7月31日才對外發布消息，說8月1日至2日，佩洛西將訪問新加坡並和新加坡總統哈利瑪、總理李顯龍等會面。

為什麼會做出這樣的安排，分析認為有很大可能，是中方嚴陣以待的反應讓佩洛西（或者至少她的核心幕僚）等認識到了此行的不可預測性，她覺得有必要調整一下訪問順序，先到新加坡，聽聽新加坡總理李顯龍的意見。

新加坡這個國家，算是美國的盟友，美國人相信，同時和中國大陸與台灣的關係都不錯，都能說上話，而且說了各方也都願意聽，所以李顯龍的話，佩洛西是能聽進去的。

這樣一來，在佩洛西是否會訪問台灣這個問題上，李顯龍的角色就很關鍵了，他可以說是最後的勸說機會。如果李顯龍能勸住佩洛西，皆大歡喜，拜登政府會鬆一口氣，台灣蔡英文政府會鬆一口氣，中國大陸也會鬆一口氣，一場迫在眉睫的危機可能就這樣化解了，而且新加坡也彰顯了在重大國際事件上的影響力。

對李顯龍來說，這也絕對是功德一件，各方為此等於都欠了他一頓大酒。

如果李顯龍勸不住佩洛西，後者仍然堅持以某種形式（個人身份或技術過境）訪問台灣，那蔡英文的麻煩可能就大了。

因為台灣問題的敏感性，中國大陸已經拿出了幾乎所有震懾工具，所以只要佩洛西的專機在台灣降落，不管她以什麼理由和藉口，只要她在台灣降落了，如果中國大陸還是原來傳統的回應套路，不管事後有再多解釋，再怎麼圓，都等於在這場博弈中就輸了，中國大陸在台灣問題上紅線就等於被美國給破了，這樣不僅大陸執政黨與政府對內對外都沒法交待，以後國際上的效尤者必將絡繹不絕。

所以，中國絕對不允許這種事發生，各方面嚴陣以待，早已做好了最壞打算，外交系統與軍方多次明確表示，對這種事絕不會「坐視不管」。

但是中美是兩個核大國，是全球第一第二大經濟體，而且都是安理會常任理事國，打起來不僅對兩國，對區域乃至世界都是毀滅性的。因為這個實力因素和國家理性，兩國直接開戰的可能是不大的，直接把佩洛西專機擊落的可能也不大。所以如果佩洛西訪問台灣，除了會在中美之間掀起外交波瀾，會對雙邊關係造成嚴重傷害，中國大陸這個板子，一定會重重地打在蔡英文屁股上，這個力度，一定是蔡英文政府受不了的。

蔡英文了解不了解這個利害呢？肯定是了解的。她是「讀中國書長大的」，了解中國的傳統文化，在這種「吃裏爬外」的事上，中國人關起門打自己人，往往會打得更狠。但是，台灣也有台灣的「政治正確」，政客們也要臉，還要在政壇上混，所以在嘴上蔡英文是萬萬不能說出來的。其實在心裏，她一定在反覆盤算。

一方面，蔡英文肯定特別想促成此事，以彰顯美國對台灣乃至她個人的支持，把佩洛西訪台當成是她執政的成績；另一方面，看到中國大陸這個反應，她現在肯定也是忐忑的，有可能她也和佩洛西一樣，之前根本沒想到中國大陸這次會這麼強硬，現在搞到這個地步，你說她心裏一點波瀾都沒有，那肯定是不可能的。

所以蔡英文政府現在應該也巴不得李顯龍彰顯智慧，能勸住佩洛西。蔡英文自己現在沒法勸，因為人是她請的，她不能先請後卻，否則以後就沒辦法混了。

但話說回來，佩洛西這個人，是一個習慣性把「戰鬥值」拉滿的政治人物，在國會當眾撕過特朗普的講稿，到中國訪問期間還因為在天安門廣場舉條幅進過大陸公安局，以往在和中國打交道期間，還有過很多不為一般人知的過火之舉。

以佩洛西這個人的性格，和她的價值觀念、利益訴求等，一旦她認準了一件事情，不幹成，不造成一些轟動效應，是不會輕易罷休的。

所以李顯龍是否能發揮最後一道防波堤作用，能否勸住佩洛西，恐怕連李顯龍也沒底。對蔡英文來說，最好還是希望能吧，否則兩岸為此真摩擦起來，蔡英文政府的「屁股」一定會被北京「打腫」。