佩洛西擬訪台｜美官：北京這時候才作出「最大報復」　目標或有三

美媒引述拜登政府官員稱他們預期眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）將訪問台灣，認為解放軍軍機可能會伴飛她的專機，但應不會與美國直接發生衝突，北京「最大報復」應發生在她離台之後，並展現北京有能力「扼殺台灣」。



幕僚稱，拜登決定不直接阻止她赴台，主要還是出現他尊重國會的獨立性，且他顯然不願意對華表現軟弱或畏縮。

一些官員稱拜登與中國國家主席習近平7月28日通話後，華府得出結論是：阻止她訪台的國內和地緣戰略風險、包括讓北京決定哪些美官可訪台，比不阻止她更高。

官員稱已收集到一些北京可能做出的回應，但沒擬公布。他們承認並不知北京願意冒多大風險與美方衝突。

美國官員私下促請北京不要理會她這次訪問，理由是1997年時任眾院議長金里奇（Newt Gingrich）訪台，且國會代表團定期訪台表達支持。但他那次訪問的戰略環境與今次佩洛西之行完全不同，而且北京視兩岸統一為優先事項。

美國官員們稱，中國軍機可能對她的專機進行「伴飛」並阻止她降落——儘管可能性不大，官員稱這是合理的擔憂，而且此舉會被華府視為嚴重的局勢升級。

美官擔心這會增加發生事故風險，就像2001年解放軍軍機與美國偵察機相撞並墜毀，引發時任美國總統小布殊（George W. Bush）上台初期的危機。

中國海軍航空兵飛行員王偉2001年4月1日駕駛殲-8II戰鬥機，與美軍一架EP-3偵察機在海南島附近海域中國專屬經濟區上空相撞，中國戰機墜毀，王偉跳傘後失蹤。後經搜救無果，確認王偉已殉職。

美國官員表示，關於北京可能的回應，他們並沒掌握可靠情報。但他們預計，最嚴重的後果可能在她離開台灣之後出現，包括解放軍在台灣海峽進行軍事演習、發動網路攻擊或切斷通訊。