佩洛西行程｜CNN：或8月2日晚抵台過一晚　將晤蔡英文+國安高層

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）8月1日起展開其訪問亞洲之行，繼美媒之後，又有台媒報道，佩洛西可能會在8月2日晚上抵達台灣，在台過一晚，並與台灣高層進行會面。



台灣壹新聞1日引述消息人士報道，佩洛西一行人很可能在星期二訪台。

中時新聞網也引述消息人士報道，他們有可能會下榻台北信義區或中山區的五星級飯店。

報道引述外交人士稱，佩洛西預計3日上午與台灣總統蔡英文和台灣的國安會高層會面，但消息人士也坦言，北京對此事反應強烈，佩洛西能否按計劃抵台仍有變數。

根據美國有線新聞網絡（CNN），現時尚不清楚佩洛西何時抵達台北，台灣官員稱，她預計會在台灣過夜。

報道還引述美國官員則稱，國防部官員正日夜監控中國在當地的任何活動，並制定保護佩洛西安全的計劃。

圖為美國眾議院議長佩洛西的訪亞公開行程與解放軍及美軍近期在區內軍事活動。（香港01製圖）

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）7月29日曾指出，「外交消息人士證實，佩洛西準備去台灣，」「在接下來的幾天裏，這（訪台）將是她亞洲行的前半段。她還會去東京和首爾。」他又指，「在她（的專機）着陸之前，情況可能會出現變化，但（預計）她會去（台灣）。」

NEW: @JoshRogin tells @CapehartJ about reports of Speaker Pelosi plans to visit Taiwan: “Diplomatic sources confirm she is set to go and it will be on the early side of her trip within the next few days… Until she lands, things could change, but that she’s going.” #PostLive pic.twitter.com/U4HeraLy9f — Washington Post Live (@PostLive) July 29, 2022

佩洛西7月31日正式公布訪問亞洲的行程，她與國會代表團將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，惟官方聲明未有列出台灣。

#SPAR19 is clearly headed for #Singapore, which means that if this is the plane carrying the #Pelosi delegation, the #Taiwan stop would likely be after her #Malaysia stop, meaning Tuesday night or Wednesday morning. pic.twitter.com/VRl9iyZtQH — Josh Rogin (@joshrogin) July 31, 2022

不過，羅金在確認外傳搭載佩洛西、呼號SPAR19的美國空軍C-40C（軍用B737）運輸機飛往新加坡後，他推論若飛機確實載有佩洛西，她可能在訪問馬來西亞之後轉往台灣，時間可能是8月2日晚或3日上午。