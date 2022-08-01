佩洛西訪台愈趨可能　一文看懂解放軍與美軍動作「顯露端倪」？

中國與美國軍事角力與對峙以及兩岸局勢在美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）率領國會代表團出訪印度太平洋地區之際愈發加劇。區內緊張局勢進一步升温，中美不僅「隔空喊話」，雙方軍隊還在南海互相監視對峙。



圖為美國眾議院議長佩洛西的訪亞公開行程與解放軍及美軍近期在區內軍事活動。（香港01製圖）

解放軍

廣東海事局航行警告：



7月28日，上午3時至下午2時；7月31日，上午8時至晚上6時，汕尾附近海域軍事演習



7月29日至30日，每日上午7時至下午2時，和晚上7時至晚上11時，南海瓊州海峽西部海域進行軍事演習



7月30日上午8時至中午12時，南海大萬山島東南海域進行軍事演習



8月2日凌晨2時至3日下午5時，南海雷州半島西部海域進行射擊訓練



連雲港海事局航行警告：



7月28日至8月5日，每日上午8時至晚上6時，黃海南部部分海域進行實彈射擊訓練



浙江海事局航行警告：



7月30日上午8時至中午12時，東海部分海域進行軍事演習



福建平潭海事局航行警告：



7月30日上午8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練



除這些演習外，解放軍空軍發言人31日上午表示，空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。央視新聞31日亦報道，中國解放軍東部戰區海軍航空兵某旅近日午夜時分舉行訓練，數架戰鬥機梯次從浙東某機場升空。

美軍

就在中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）通電話前夕，美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan CVN-76）及其打擊群、包括導彈驅逐艦希金斯號（USS Higgins DDG 76）和導彈巡洋艦安提頓號（USS Antietam USS CG 54）等船艦25日結束新加坡訪問後「朝東北方向南海進發」，在26日晚上駛入南海的航道。不過它在當地停留3天後被發現已離開南海，並進入菲律賓的海域。

USS Ronald Reagan CSG was back to the #SouthChinaSea last night, July 26. https://t.co/AaL9UD5BAD pic.twitter.com/ziA6f3ot0G — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 27, 2022

越南軍事記者Duan Dang稱，列根號駛入南海時，中國派出052D型導彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦緊隨在旁，兩者近距離地相互監視對峙，場面一度緊張。

除此之外，根據日本《琉球新報》報道，7月31日有逾10架非駐美軍駐日本沖繩基地的軍機飛抵沖繩，可能跟佩洛西傳擬訪台有關。

自英媒7月18日引述消息傳出佩洛西考慮在訪問亞洲期間前往台灣，解放軍東海南海密集演練，至少舉行7場訓練演習。

佩洛西行程

根據新加坡外交部，佩洛西8月1日至2日到訪新加坡，期間會和新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）及總理李顯龍會晤，亦會與多名內閣部長交流，1日下午還到新加坡美國商會舉辦的智慧城市雞尾酒會上擔任講者。

佩洛西與李顯龍會面期間，雙方談及中美關係，李顯龍稱中美關係對區安全至關重要，促兩國建立穩定的關係。

新加坡外交部證實，美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談。（新加坡外交部網站）

有聲音認為，佩洛西訪問新加坡後，理論上接下來會到馬來西亞，再之後的行程才是韓國和日本，而倘若佩洛西決定前往台灣，結束馬來西亞行程後、8月2日與3日是最有可能訪問台灣的時間。

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《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）和台灣TVBS記者劉亭廷均認為，佩洛西會在8月2日晚抵達台灣。

法國國際廣播電台中文網7月31日則引述消息人士稱，佩洛西8月4日會經菲律賓克拉克美國空軍基地（Clark Air Base）飛抵台灣，在台北與台灣總統蔡英文會面。她5日下午將抵達東京的橫田美國空軍基地，並與會晤日本首相岸田文雄。