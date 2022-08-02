佩洛西擬訪台｜疑似專機「SPAR19」啟程離開馬來西亞　傳晚上抵台

《華爾街日報》記者Liza Lin在8月2日下午發文稱，佩洛西專機已離開馬來西亞，若是前往台灣，行程約為5小時。

Nancy Pelosi’s plane has left Malaysia. It’s about five hours if she is headed to Taipei next. pic.twitter.com/LBYPkvMG3z — Liza Lin (@lizalinwsj) August 2, 2022

據網站FlightRadar24顯示，飛機「SPAR19」在下午3時42分起飛，但未有顯示目的地，網站只寫着「N/A」。

傳繞菲律賓前往台灣

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）則發文稱，可能載有佩洛西的「SPAR19」飛機正在空中，會繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）8月2日發文稱，可能載有佩洛西的飛機會繞菲律賓前往台灣（Twitter截圖）

目前未能確定佩洛西是否在機上，根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。現時尚未清楚為何兩架C-40C專機同時與佩洛西出現吉隆坡。

有Twitter網友認為，此舉或是要替換原本的SPAR19專機，亦可能是「掩眼法」，讓外界摸不清佩洛西會乘搭哪架飛機前往台灣。