佩洛西擬訪台｜日經新聞：這是欠缺戰略深思熟慮的行動

日本經濟新聞8月2日發表文章，指美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）現在訪問台灣，不論是為了達到甚麼樣的結果，是欠缺戰略深思熟慮的行動。



文章指出，佩洛西長期高舉民主，曾在天安門廣場抗議六四事件，與流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛會面，亦明確表示過台灣的去向應由自身人民決定。她會向中國政府提出抗議，支持台灣是理所當然的事，也是民主共和兩黨的一致信念。

但問題是，美國政府不會根據執政黨政客的信念行動。總統拜登（Joe Biden）在談到佩洛西訪問台灣的計劃時表示，不認現在的時機正確，曝露了政府領導人之間的溝通和意思不一致。

圖為8月2日，美國眾議院議長佩洛西訪問馬來西亞。她將預料在8月2日晚轉到台灣訪問。（AP）

文章指出，佩洛西決定此時訪問台灣，很大程度是因為國會正在放暑假。民主黨人幾乎肯定在11月的中期大選時失去對眾議院的控制，佩洛西擔任議長的時間已進入倒數。所以與其作為對華戰略一部分，佩洛西現在訪台，更像是為彰顯其為實現25年以來首位訪問台灣的國議議長一樣，是為爭取其個人政治分數。

從美國的角度來看，這可以說是對中國有意武力統一台灣，要為之抗衡的一部分；但從中國的角度來看，美國正逐漸忽視作為中美關係基石的一個中國政策。每一種說法都站在平行線上，並陷入強硬的言論召致強硬回應的惡性循環。

台灣問題再次成為亞洲的火藥桶，一有機會就會被點燃。拜登和習近平主席於 7月28日通電話以避免美中之間出現誤會，都被佩洛西的訪台壓垮了。

美國似乎尚未制定「佩洛西訪台後」的情景。而即使美國要求中國官員採取措施阻止危機升級，中國也只會以美國應該收起矛頭作回應。

作為當事方的台灣，日本將無可避免被捲入其中。一些日本企業已正在爭先恐後地制定台灣突發事情後的應急預案。日本應要有這樣的危機會一次又一次地襲來的覺悟。