佩洛西疑似專機「SPAR19」非朝台灣飛？ 傳先繞菲律賓21:30將抵台

撰文：成依華
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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）訪問馬來西亞後，同日這架專機離開大馬，外界關注佩洛西是否在機上、專機是否前往台灣，網站顯示專機一路朝東面飛，並非直往台灣，據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）引述消息指，專機將繞菲律賓赴台。台媒則指，佩洛西將於晚上9時半左右抵達台灣。

據網站FlightRadar24顯示，飛機「SPAR19」在下午3時42分起飛，但未有顯示目的地，網站只寫着「N/A」，據暫時的飛行路線顯示，飛機起飛後一直往東邊飛行，而非直接朝台北飛行。

傳繞菲律賓為降風險

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）發文稱，可能載有佩洛西的「SPAR19」飛機正在空中，會繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）8月2日發文稱，可能載有佩洛西的飛機會繞菲律賓前往台灣（Twitter截圖）

目前仍未能確定佩洛西是否在專機上，根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。現時尚未清楚為何兩架C-40C專機同時與佩洛西出現吉隆坡。

截至香港時間2日下午5時50分，SPAR20仍未離開馬來西亞。

有Twitter網友認為，此舉或是要替換原本的SPAR19專機，亦可能是「掩眼法」，讓外界摸不清佩洛西會乘搭哪架飛機前往台灣。

▼逾20萬人透過網站「追蹤」佩洛西疑似專機SPAR19▼

香港01製圖
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