佩洛西疑似專機SPAR19飛印尼上空後北行　33萬人湧網站追蹤大塞車

撰文：成依華
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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）訪問馬來西亞後，全球關注她的專機去向如何、是否將赴台灣，逾33萬人湧入飛行數據網站Flightradar24實時追蹤此航機，網站因此大塞車，一度癱瘓。目前仍未能肯定佩洛西是否在機上，當天有另一架C-40C專機（呼號SPAR20）飛抵馬來西亞，仍停留在吉隆坡。

在香港時間8月2日下午7時左右時，全球有逾33.1萬人湧入網站實時追蹤「SPAR19」飛機（網站截圖）

據網站FlightRadar24顯示，飛機「SPAR19」在下午3時42分起飛，但未有顯示目的地，網站只寫着「N/A」，據暫時的飛行路線顯示，飛機起飛後一直往東邊飛行，而非朝台北飛行。

網站顯示全球多達逾33萬人湧入，實時追蹤此航機，在香港時間下午7時多，網站大塞車後更一度癱瘓，出現無法接駁伺服器字句。

截至香港時間下午7時25分左右，「SPAR19」飛至印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）上空後，開始向北方飛行。

截至香港時間下午7時25分左右，「SPAR19」飛至印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）上空後，開始向北方飛行。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）發文稱，飛機將繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

▼逾30萬人透過網站實時「追蹤」佩洛西疑似專機SPAR19▼

目前仍未能確定佩洛西是否在專機上，根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。現時尚未清楚為何兩架C-40C專機同時與佩洛西出現吉隆坡。

截至香港時間2日下午7時，SPAR20仍未離開馬來西亞。

有Twitter網友認為，此舉或是要替換原本的SPAR19專機，亦可能是「掩眼法」，讓外界摸不清佩洛西會乘搭哪架飛機前往台灣。

香港01製圖
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