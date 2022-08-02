佩洛西與蔡英文開記招　稱中國對她訪台大驚小怪︱持續更新

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）訪問馬來西亞後，同日這架專機離開大馬，晚上抵達台灣松山機場，佩洛西步出機艙，據台北市警方之前指，飛機降落松山機場後，車隊將直接前往下榻君悅飯店。

在佩洛西抵台後，中國外交部隨即發聲明，批評佩洛西嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，又指已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。



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【13:03】韓國政府就佩洛西訪台表態，稱將與各方保持溝通。總統辦公室官員8月3日在記者會上表示，韓國政府將基於通過對話與合作實現區域和平穩定的方針，與區域內有關國家就各種事宜保持緊密溝通。

官員還稱，韓國政府歡迎佩洛西訪韓，希望韓美國會議長對話取得豐碩成果。對於總統尹錫悅是否接見佩洛西，他表示，由於尹錫悅休假日程與佩洛西訪韓行程重疊，故未安排雙方會晤，也未安排佩洛西和總統室官員會面。

【12:30】有記者問及有關美國《晶片與科學法案》（Chips and Science act）時，佩洛西稱讚台灣的智慧和科技產業的成功，並表示「我們希望加強我們（美台）的關係，這非常令人興奮。」

【12:23】佩洛西說：「明確訊息真的很重要……（美國）致力於（確保）台灣的安全……但這是關於我們共同的民主和自由價值觀，以及台灣如何成為世界的榜樣。」「我不知道中國國家主席是否對他自己的政治局勢感到不安全。」

【12:16】佩洛西與蔡英文正在進行記者會。一名台灣記者向佩洛西問道，是否會有更多美國高層訪問台灣，並預計中國會如何回應，佩洛西對此指出，她希望自己今次的訪問是開端，能夠為未來帶來更多訪台機會，並指出今年較早時候已有5名參議員訪問台灣。

她稱，「雖然中國阻礙台灣參加某些會議，但他們不會阻礙人們來台灣展示友誼和支持。」「他們（中國）大驚小怪，只因為我是眾議院議長。 我不知道這是理由還是藉口。」

【12:06】日本8月3日對中國在台灣周邊的軍事活動表示擔憂。日本內閣官房長官松野博一表示，已就中國在台灣附近舉行的軍事演習向北京表達關切，稱受影響地區與日本的專屬經濟區重疊。

【11:53】台灣「外交部」表示，對於中國近日升高對台軍事行動，強調中國大陸的挑釁行動已挑戰國際秩序，破壞台海及區域的和平與穩定，尤其中共人民解放軍宣布將進行實彈射擊演習而要求各國機艦勿進入特定海空域的做法，更嚴重影響國際經貿往來及國際法秩序。

台灣「國防部」則表示，中國大陸2日公布，將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，「國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，亦必定堅守崗位、守護國家安全。」

【11:31】佩洛西與蔡英文會晤期間，蔡英文頒授佩洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。蔡英文表示，這個勳章代表台方對佩洛西的感謝，以及希望通過更多合作繼續推進美台關係。佩洛西亦在Twitter發文，形容這是「美國牢固而持久的友誼象徵。」

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

【11:05】蔡英文與佩洛西會晤結束。

【11:04】佩洛西讚揚台灣應對新冠肺炎疫情的管理，稱「你是世界的榜樣。」

【11:00】佩洛西表示，如今，美國與台灣的團結比以往任何時候都「至關重要」。她感謝蔡英文向她頒授「特種大綬卿雲勳章」。

【10:52】佩洛西致詞說，為蔡英文的領導能力感到驕傲。她說，43年前，美國做出「永遠與台灣站在一起」的承諾，這一次來台是要提醒大家，美國與台灣站在一起，並希望加深雙方經濟關係，也要向外界宣示不會背棄台灣的承諾，及彰顯美台之間的關係。

【10:48】蔡英文說，台灣面對軍事威脅不會退縮，會與民主國家合作，維護民主價值。美國是可靠的合作夥伴，美台雙方會在各方面合作。她再次多謝佩洛西在關鍵時刻支持台灣。

【10:44】蔡英文在總統府致詞，感謝美國代表團來台。

【10:38】佩洛西已經抵達台灣總統府，眾人用手㬹互相打招呼。

【10:28】台媒報道，佩洛西上午10時30分將與蔡英文會晤，結束後將閉門會面30分鐘。

【10:19】美國參議院考慮立法加強助台防衛，指定台灣為「非北約的主要盟國」。美國參議員外交委員會8月3日將針對《台灣政策法案》（The Taiwan Policy Act）進行審議。

【10:09】聯合國秘書長發言人杜加里克8月2日就有關訪台一事時表示，聯合國在這個問題上的政策，遵循1971年聯合國大會關於一個中國的第2758號決議。

【09:57】佩洛西向台灣立法院副院長蔡其昌說，美國對台灣支持是跨黨派，包括通過許多人權法案。此行希望互相交流、增強合作，傾聽各界意見，學習台灣出色的防疫成就，推動尊重人權，感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界受到肯定。

【09:54】白羅斯外交部8月2日就佩洛西竄訪台灣發表聲明表示，對美國不負責任地堅持讓佩洛西訪問台灣導致緊張局勢升級深表關切。「白方完全認同我們的戰略夥伴中華人民共和國對華盛頓旨在干涉中國內政和升級局勢的破壞性行為的關切。白方支持台灣海峽兩岸在『一個中國』原則基礎上和平發展關係，支持中方為實現國家統一持續採取的措施。」

【09:46】台灣空軍司令部8月3日凌晨公布，8月2日累計有21架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ）。台灣空軍司令部指，8月2日，有8架次殲-11戰機、10架次殲-16戰機、1架空警-500預警機、1架運-9通信對抗機、1架運-8電偵機，合共21架次解放軍軍機進入台西南防空識別區。

【09:30】佩洛西向台灣立法院副院長蔡其昌表示，「台灣是最自由的社會之一」，「美國晶片法案是一個很好的機會」，「我們想增加與台灣立法院交流」和「我們來台灣是友好的，對地區是和平的。」

【09:17】國台辦發言人馬曉光8月3日表示，「台獨」頑固分子關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會一個中國格局。

大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

【09:09】佩洛西8月3日早上前往立法院拜訪，由於立法院長游錫堃確診新冠肺炎且篩檢仍為「陽性」，故由副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團總召接待歡迎佩洛西。

【09:00】美國眾議院議長佩洛西訪台之際，北京8月1日深夜突對台灣一百多家食品禁止進口，受影響企業，包括大廠如維格餅家、京典食品、郭元益食品、維力食品、味全食品及泰山企業。

已被制裁的泰山企業與味全2日皆稱，事情有些突然，目前還在了解當中。TVBS稱，郭元益坦承有此事，恐怕影響中秋節檔期，特別是訂單已生產，現在也不知該怎辦。

台灣經濟部稱，部門與農委會等相關單位已注意到這個情況，並掌握相關資訊，會協助業者妥為因應。

【08:55】《華盛頓郵報》引述知情人士稱，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月3日將與台積電董事長劉德音會面。

《華郵》引述知情人士的話報道，佩洛西將和劉德音針對美國國會近日通過的晶片與科學法，討論這項立法的落實措施。

根據這項具歷史意義的立法，美國將為國內晶片企業提供總額達520億美元（約720億新元）的聯邦補貼。此舉旨為提高美國國內晶片製造能力，其中一條重要的限制性條款是，獲得資金的公司必須承諾不增加在中國的先進晶片生產。

【08:52】海關總署稱，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

【08:50】佩洛西訪問台灣，已抵達台灣立法院。

【08:46】朝鮮外務省發言人8月3日譴責美國眾議長議長佩洛西執意訪台，引發國際社會極大擔憂，稱這是美國無恥干涉中國內政的行徑。

發言人指目前情況表明，美國無恥的內政干涉行為和蓄意的政治軍事挑釁，是破壞地區和平與安全的罪魁禍首。

【08:37】美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台之際，中國商務部今晨發聲明，稱根據相關法律規定，決定暫停對台灣出口天然沙。相關措施自2022年8月3日起實施。

國台辦今晨亦發表聲明，強調凡是以身試法的台獨頑固分子，將採取刑事懲處措施，依法嚴懲不貸，依法終身追責，「任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

【07:20】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚上抵台，下榻台北君悅飯店。來到8月3日，她行程密集，今晨10時將晤台灣總統蔡英文，下午5時離台，料乘專機飛往韓國。

【07:09】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚飛抵台灣後通過其辦公室發表聲明。

她稱率團訪問台灣與「台灣關係法」、美中三個聯合公報，以及對台六項保證等美國長期以來政策絲毫不矛盾（no way contradicts），美國繼續反對單方面改變現狀的努力。

【05:51】俄羅斯回應佩洛西訪台一事時稱，這是不折不扣的挑釁。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）預告俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將訪亞，將他與佩洛西相提並論，稱拉夫羅夫不是像佩羅西那樣帶去的是挑釁，而是合作。

【05:47】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）8月2日晚乘專機抵達台灣，北京強烈不滿。美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，重申此事沒理由引發中美發生危機或衝突，或是成為中國發動軍事行動的藉口。

【04:38】美國前國防部顧問麥格雷戈（Douglas Macgregor）2日回應有關佩洛西不顧北京抗議堅持訪問台灣的問題時稱，美國現任領導層的對台政策危險且魯莽，美國根本沒準備好與中國開戰。

【02:27】中國外交部副部長謝鋒2022年8月2日深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），代表中國政府就美國國會眾議長佩洛西竄訪中國台灣地區向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

【02:05】中國駐日本使館發言人回應佩洛西訪台一事，稱中方對此表示強烈憤慨和嚴正抗議。發言人稱台灣問題涉及中國核心利益，事關中日關係政治根基。

發言人稱希望日方恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，堅決杜絕發生類似事件，防止向「台獨」勢力發出錯誤訊號。

【01:59】中國駐美大使秦剛轉發中國外交部以英語發布的聲明稱：中方堅決反對和嚴厲譴責佩洛西議長訪問中國台灣地區，並已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

China firmly opposes and sternly condemns Speaker Pelosi visiting China's Taiwan region, and has made serious démarche and strong protest to the United States.

Statement by China's Ministry of Foreign Affairs on Pelosi's visit to Taiwan.https://t.co/JMvzjg9N5f pic.twitter.com/Dh7GCuEbfA — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) August 2, 2022

▲8月3日最新消息▲



【23:12】佩洛西發表聲明稱，這次訪台是25年來再次有美國眾議院議長對台灣展開正式訪問，她指「我們的國會代表團訪問台灣，是兌現美國堅定支持台灣充滿活力民主的承諾。」

她又稱「我們的訪問，是訪問台灣的數個國會代表團之一，與美國的長期政策沒有矛盾。該政策以1979年《台灣關係法》、美中聯合公報和六項保證為指導。」

Our visit is one of several Congressional delegations to Taiwan – and it in no way contradicts longstanding United States policy, guided by the Taiwan Relations Act of 1979, U.S.-China Joint Communiques and the Six Assurances. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

【22:58】中國外交部發表聲明稱，8月2日，美國國會眾議長佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

【22:53】佩洛西抵達台北，她步出專機SPAR19飛機艙。

【22:45】8月2日晚上約10時43分，SPAR19專機抵達台北松山機場。

2022年8月2日晚上約10時43分，SPAR19專機抵達台北松山機場（影片截圖）

【22:42】據飛行航班信息平台Flightware，SPAR19飛機高度下降至3,000米。

【22:39】台灣外交部表示，2日晚間10時30分將有「重要訪賓」抵達松山機場，外交部長吳釗燮將代表政府前往接機。

【22:23】台灣外交部YouTube頻道設置直播，稱是「重要貴賓機場迎賓直播」。

【22:16】FlightRadar24網站顯示SPAR19，已飛過高雄市，繼續朝北飛行。

【22:13】受佩洛西料將訪台的消息刺激，道指大跌330點。

【21:40】SPAR19飛過菲律賓呂宋附近，據FlightRadar24網站，飛機目的地的標籤由「未知」改成「台北」。

【21:24】英媒引述1小時前引述解放軍及台軍方官員稱，負責南海和一些與台灣有關任務的中國人民解放軍南部戰區的軍事單位已進入高度戒備狀態。



英媒引述一名了解事態發展的台灣官員稱，週二早上，幾架中國戰鬥機飛到了台灣海峽的中線附近，這提醒台北，北京的空軍可以在幾分鐘內抵達台灣。

【21:05】據外交部網站，8月2日外交部發言人華春瑩主持例行記者會，《華爾街日報》記者：在過去的24小時裏，中方是否與美方就佩洛西訪問計劃進行了溝通，以確保雙方沒有誤解或誤判？外交部發言人華春瑩表示，中美雙方在各個層級、通過各種渠道在北京和華盛頓保持密切溝通。中方多次明確無誤地向美方闡明了中方堅決反對美國眾議長竄訪台灣的堅定立場。希望美方官員能夠清楚地理解這個問題的重要性、敏感性以及危險性。

【20:48】台媒報道，蔡英文辦公室發言人張惇涵今（2日）晚間表示，今天下午約17:15分起，蔡英文辦公室官網遭受境外分佈式拒絕服務攻擊（DDoS），攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示。經處置後，已恢復正常運作。

【20:47】日本廣播協會（NHK）剛剛報道，當地時間2日晚8時左右開始，美軍8架戰鬥機、5架空中加油機陸續從駐沖繩美軍嘉手納基地起飛，向沖繩南方飛行。報道聲稱，這些飛機可能是前往執行「佩洛西專機」周邊警戒任務。

【20:35】《香港01》訪問了多名台灣民眾，大部分人都只表示「無感」，稱並不關注事件。另一邊廂，不少中國大陸網民期待中方究竟如何應對佩洛西訪台，也有網民以開玩笑方式消解緊張情勢。

【20:29】台媒《聯合報》2日（周二）晚上的報道指，佩洛西3日（周三）將會晤台灣總統蔡英文並接受蔡英文午宴接待；佩洛西與蔡英文會談時，台國安會秘書長、國防部長、國安局長等國安首長預計都會出席。

報道指，佩洛西在國際關注下訪問台灣，原本以為低調、旋風式的訪問，結果是行程滿檔還會接受媒體公開採訪。

【20:17】台北市警方證實，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）乘搭的航班，將於今晚10時降落於台北松山機場，車隊將直接前往下榻君悅飯店，警方啟動「鴻賓勤務」將沿途交通管制，今晚出動400名警力，預計明日行程會有700名警力。

【20:08】截至香港時間下午8時左右，「SPAR19」飛至菲律賓達沃市附近，據FlightRadar24網站，飛機目的地仍顯示為未知，寫着「N/A」。

截至香港時間下午8時左右，「SPAR19」飛至菲律賓達沃市附近（FlightRadar24網站截圖）

【19:40】截至香港時間下午7時25分左右，「SPAR19」飛至印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）上空後，開始向北方飛行。

截至香港時間下午7時25分左右，「SPAR19」飛至印尼北蘇拉威西省（North Sulawesi）上空後，開始向北方飛行。

【18:41】疑似載着佩洛西的專機下午3時42分已從馬來西亞吉隆坡起飛，據《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）發文稱，專機會繞菲律賓前往台灣，他引述消息人士稱，這是為了最大限度地降低安全風險。

根據FlightRadar24數據，另一架C-40C專機（呼號SPAR20）8月2日上午從日本東京出發，約11時52分也抵達吉隆坡雪邦國際機場。截至香港時間2日下午5時50分，SPAR20仍未離開馬來西亞。

「SPAR19」飛機受到全球關注，有數十萬人透過飛行路線網站尋找它的行蹤。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）8月2日發文稱，可能載有佩洛西的飛機會繞菲律賓前往台灣（Twitter截圖）

【18:32】中國外交部發言人華春瑩表示，中方和大家一樣都在密切關注佩洛西議長的亞洲之行，她指中方立場和態度十分明確，已多次明確地闡明中方原則立場，並已多次向美方提出嚴正交涉，「我們密切關注佩洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。」

有記者問到一旦佩洛西訪台，北京將如何反制，華春瑩稱「我可以告訴你的是，美方必將為其損害中國主權安全利益承擔責任，付出代價。」