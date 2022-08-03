佩洛西台灣大做政治騷「豬隊友老公」拖後腳：被捕後驗出體內含毒

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的訪台行程，本來是她為自己政治遺緒「搶分」的重要時刻，她老公保羅（Paul Pelosi）5月因醉酒駕駛被捕的事件，又被美媒翻出來，更指出他被捕接受檢測，發現他不僅醉駕，更干犯更可惡的「毒駕」罪行。



央視3日引述美國霍士新聞（8月2日）引述一份法庭文件稱，正在訪問台灣的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）丈夫保羅・佩洛西5月份因酒駕被捕期間，體內被檢測出有毒品。

據報道，保羅與警察講話時含糊不清，雙腳站立不穩，並試圖向警察展示某基金會的會員卡，基金會長期為當地警員及子女提供資金。

保羅因涉嫌酒後駕駛，5月28日深夜在加利福尼亞州納帕（Napa）被捕，之後獲准保釋。

據外媒報道，現年82歲的保羅涉及兩項控罪，包括酒後駕駛及血液酒精含量為0.08或更高的情況下駕駛。據悉保羅在晚上11點44分被加州公路巡邏隊的成員逮捕，並於翌日凌晨4時許被預定送往監獄，但在繳納5,000美元保釋金後，於早上7時許獲釋。

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2021年，美國投資者近期從政界人士的股票交易中發現了新的「財富密碼」：根據佩洛西公布的交易記錄，她家人所進行的證券投資大都穩賺不賠。

今日俄羅斯（RT）新聞網2021年10月13日報道，雖然佩洛西方面否認「內幕交易」，但其過億的身家仍然引發輿論廣泛質疑，有關醜聞還在持續發酵。

佩洛西從1987年開始擔任美國國會議員，她本人並不炒股，炒股的是她的丈夫保羅。美國法律規定，國會議員及其配偶進行股票交易必須在45天內公布。今年3月，保羅曾以低價購了一批微軟公司的股票，很快就有消息傳出，微軟公司獲得了美國國防部一筆220億美元的AR作戰頭盔訂單，股價隨後暴漲。今年7月，就在美國國會眾議院司法委員會投票決定對谷歌等科技巨頭加強監管前一周，保羅通過對Google母公司Alphabet股票期權的操作，一舉賺到530萬美元。另有專業人士對保羅長期投資數據進行梳理後發現，保羅的所有長線投資全部盈利，盈利幅度在20%至30%之間。

美國某股票交易公司的創辦人約瑟夫長期關注佩洛西的財務狀況，並稱「她（指佩洛西）是真的懂行」。約瑟夫表示，他在自己的交易平台設置了通知提醒，每次佩洛西公布交易狀況，他都能在第一時間獲悉。

RT嘲諷稱，佩洛西不僅是資深政客，更是投資女王，可能沒有人比她更會搞內幕交易。媒體質疑稱，「一名年薪22.3萬美元的職業政客，是如何積累1.2億美元財富的？」而佩洛西的發言人上個月特意「闢謠」，否認議長涉及內幕交易，表示佩洛西對這些股票交易「既不知情、也未參與」。有媒體評論稱，這些政客拿捏着企業的命門，他們投資獲利的手段可能比那些「華爾街之狼」還要不道德。