佩洛西訪台｜解放軍包圍台灣軍演　佩洛西如何離開？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日訪問台灣，她乘搭的專機在2日晚降落松山機場。佩洛西預料在3日逗留台灣，行程結束後同日離開台灣，前往韓國。



佩洛西搭乘的，是呼叫號為SPAR 19的軍用C-40C行政專機。她的專機從馬來西亞出發，取道菲律賓繞行前往台灣，特意避開南海海域。多架美軍軍機從日本沖繩起飛，為附近空域警戒。

佩洛西預料8月3日會在台灣繼續行程，出席總統蔡英文的午宴及與各政商界人士會面，並在下午5時左右結束行程，離開台灣前往韓國，繼續亞洲之旅。

圖為2022年8月2日，佩洛西訪台。台灣「外交部」發布照片，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴河西、波洛西）於抵達台北後與在場人士合照。（AP）

中國解放軍同日宣布，將在4日在7日於台灣周邊海域、空域展開實彈演習。地點分別為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等。

不過由於此時佩洛西已離開，所以解放軍的演習理論上不會影響或阻礙佩洛西的行程。只不過其專機會否取最近道路前往韓國，還是繞道日本前往韓國則未清楚。

台灣民進黨前立委郭正亮指出，「佩洛西只要能落地，就表示她註定可以順利離開台灣」。他在2日晚間一個電視節目中指出，佩洛西訪台，中國大陸不可能沒有軍事動作，但中國大陸不可能會針對其專機進行攔截。而是在她離開後，才向台灣施壓，以表示後續所發動的軍事行為、政治行為、經濟行為，都是由台灣自己承受。