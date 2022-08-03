佩洛西訪台｜回顧19小時行程見林榮基等人　蔡英文送贈名牌鳳梨酥

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日至3日訪問台灣，在這約19小時的行程中，她先後會晤台灣總統蔡英文、台積電董事長劉德音，又到訪人權博物館，與在台港人林榮基等會面。在會晤期間，蔡英文向佩洛西送贈知名品牌微熱山丘鳳梨酥，據台媒指，台方也在午宴上準備了佩洛西最愛的黑朱古力雪糕。



蔡英文3日在Instagram發布她與佩洛西的合照，以及鳳梨酥的照片。蔡英文寫道：「佩洛西議長這次來訪，我也送上台灣有名的甜點鳳梨酥，希望她在這一天的參訪中，能感受台灣味。也希望台灣和美國繼續相互扶持，做彼此堅實的夥伴，一起讓民主的光芒更加閃耀。」

蔡英文表示，過去她出訪過境美國時，都會接到佩洛西的電話，她們曾針對台美關係交換意見。據台媒3日稱，蔡英文3日中午在台北賓館設宴招待佩洛西率領的訪團，午宴上供應佩洛西了最喜歡的黑朱古力雪糕。

回顧19小時訪台行程

佩洛西在2日晚上10時43分左右抵達台灣，她之後3日上午拜訪台灣立法院，與副院長蔡其昌會面。同日佩洛西也與蔡英文會面，蔡英文向她頒授「特種大綬卿雲勳章」，她們之後出席記者會，並共進午餐，同場還有台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音及和碩副董事長程建中。

台媒3日稱，民進黨團總召柯建銘證實佩洛西與劉德音會面，雙方談及晶片問題。

台媒3日稱，佩洛西3日下午在台北新店的人權博物館，與在台港人、在台大陸民運人士會面，包括林榮基、李明哲與吾爾開希。

佩洛西於3日下午約5時30分在松山機場登上專機，至下午6時專機起飛，正式結束19小時的訪台行程。