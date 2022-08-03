解放軍圍台軍演　韓國百多架次航機將受影響　航企調整時間或路線

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後，解放軍8月2日宣布4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開重要軍事演訓行動。韓國國土交通部3日表示，原計劃飛經有關區域的100多架次韓國飛機，其航行難免受到影響。韓媒又報道，多間韓國航空公司調整航班時間或路線。



韓聯社報道，據韓方稱，隨着北京宣布將在台灣周邊劃定的禁飛區舉行軍演，100多架次韓國飛機會受影響，國土交通部已向各航空公司提供資訊，並在3日凌晨發布航行安全預警。

報道稱，相關海運尚未受到大影響，據韓國產業通商資源部官員表示，來往台灣的海運量本來就不大，替代航線也不會迂迴或太遠，尚未接到物流受阻報告。

韓聯社同日又報道，多家韓國航空公司調整赴台航班，韓亞航空決定把4日起飛的仁川至台灣直飛航班提前3個小時，意味避開中國公布的禁航時段，但預計5日至7日的運作計劃仍會受到影響，將視乎情況再決定是否調整航行安排。

大韓航空也將視乎情況，決定是否在該幾天照常運作赴台航線。報道稱，一些廉航也決定把途經台灣的部份東南亞航線改為繞飛中國大陸或日本沖繩的迂迴航線，飛行時間約增加15分鐘至1.5小時。