英國國會關閉TikTok帳號　TikTok：從沒向北京傳送用戶資料

英國國會早前設立TikTok帳號，希望與年青用戶接觸，但不少議員憂慮用戶數據可能傳送到中國政府，因此當局決定關閉該帳號。



天空新聞（Sky News）8月3日報道，英國國會一批議員上週去信上下議院議長，指多份報告顯示TikTok的數據定期傳送到中國後，對國會仍然開設TikTok帳號感到震驚和失望，因此要求取消使用該社交平台。

聯署信由保守黨議員加尼（Nus Ghani）提出，並獲曾參與保守黨魁選舉的下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、前任黨魁施志安（Iain Duncan Smith）等人支持，他們認為TikTok高層無法保證用戶資料不會傳送給位於中國的母公司字節跳動（ByteDance），而且指字節跳動可能在中國政府的要求下，交出英國用戶數據。

他們覺得，北京方面可能取得英國年輕一代個人資料是一大憂慮。

上議院議長麥福男爵（Lord McFall）及下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）在回應時表示，有關帳號原意是吸引本身在現有社交平台不是太過活躍的年輕人，但承認推出這個先導計劃時並沒有徵詢意見，因此與官員磋商後，決定即時停止在TikTok的運作。

TikTok對該決定感到失望，指首相府等政府部門及政治人物都是TikTok用戶，重申有意與聯署的議員會面，了解對方的憂慮和解釋公司的保護資料方式。該公司亦向天空新聞表示，公司不是在中國運作，亦從來沒有向中國政府提供用戶數據，強調資料是存於美國和新加坡，並在2023年遷至愛爾蘭新的數據中心。