英國馬莎停售即棄式燒烤套裝　減低火災風險

撰文：張子傑
出版：更新：

英國百貨公司馬莎（Marks & Spencer）8月3日宣布，在全國所有分店停售即棄式燒烤套裝，以減低火災風險。

天空新聞（Sky News）報道，馬莎在Twitter發表聲明，指公司已經在倫敦及鄰近國家公園的分店停售有關產品，但考慮到異常高溫及乾旱情況，於是採取預防措施，暫時從全國所有店舖移除貨品，保障公共空間和降低火災機會。

倫敦消防隊（London Fire Brigade）一直要求禁止即棄式燒烤套裝，當局對馬莎的決定表示歡迎，並希望其他零售商可以跟隨，減低雜草起火的風險。

英國近期錄得破紀錄高溫和極端乾旱情況，全國接連發生多宗山火，導致民居和農作物被毀，有不少聲音指即棄式燒烤套裝與火警有關，因此要求禁止該產品。

倫敦消防隊總監羅伊（Andy Roe）去信地方部門，呼籲在所有公園和公眾地方暫時禁止使用即棄式燒烤套裝，他指出當局已經發出雜草火災警告，惟有民眾仍然魯莽行事。

羅伊稱，最便宜的即棄式燒烤套裝只需5英鎊左右，但最近數週雜草乾旱情況嚴重的情況下，產品處理不當可以做成難以計算的破壞，因此認為有需要採取緊急措施，在全國禁止出售該產品。

英國氣溫飆破40°C　雄蜂熱到「爆炸性射精」　陰莖噴出體外慘死夏日熱浪｜英國床褥公司揭最涼爽睡姿　愈睡愈熱或因「睡錯姿勢」英國熱浪連機件也受不了　Google和甲骨文數據中心冷卻系統故障
英國
馬莎
你可能感興趣