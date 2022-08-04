英國馬莎停售即棄式燒烤套裝　減低火災風險

英國百貨公司馬莎（Marks & Spencer）8月3日宣布，在全國所有分店停售即棄式燒烤套裝，以減低火災風險。



天空新聞（Sky News）報道，馬莎在Twitter發表聲明，指公司已經在倫敦及鄰近國家公園的分店停售有關產品，但考慮到異常高溫及乾旱情況，於是採取預防措施，暫時從全國所有店舖移除貨品，保障公共空間和降低火災機會。

At M&S we want to help protect open spaces and reduce the risk of fires. We’d already stopped selling disposable barbecues near national parks and in London but given the unusually hot and dry conditions, we’ve taken the precautionary step of removing them from sale across the UK — M&S News (@MandSnews) August 3, 2022

倫敦消防隊（London Fire Brigade）一直要求禁止即棄式燒烤套裝，當局對馬莎的決定表示歡迎，並希望其他零售商可以跟隨，減低雜草起火的風險。

英國近期錄得破紀錄高溫和極端乾旱情況，全國接連發生多宗山火，導致民居和農作物被毀，有不少聲音指即棄式燒烤套裝與火警有關，因此要求禁止該產品。

倫敦消防隊總監羅伊（Andy Roe）去信地方部門，呼籲在所有公園和公眾地方暫時禁止使用即棄式燒烤套裝，他指出當局已經發出雜草火災警告，惟有民眾仍然魯莽行事。

羅伊稱，最便宜的即棄式燒烤套裝只需5英鎊左右，但最近數週雜草乾旱情況嚴重的情況下，產品處理不當可以做成難以計算的破壞，因此認為有需要採取緊急措施，在全國禁止出售該產品。