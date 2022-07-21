夏日熱浪｜英國床褥公司揭最涼爽睡姿　愈睡愈熱或因「睡錯姿勢」

歐洲遇熱浪，英國19日破天荒飆破40.3°C，部分地區入夜後仍維持在25°C，超過了以往23.9°C的夜間最高溫紀錄。國外一名睡眠專家受訪時透露，能夠在炎熱天氣中一覺好眠的最佳睡姿，是稱為「做夢者」的側躺姿勢，又稱半胎兒型睡姿，重點在於不該讓身體翻來覆去，增加心率變化與血液流動。



根據外媒LadBible報道，跨國寢具品牌Levitex創辦人萊因哈特（James Leinhardt）分享，想在難以忍受的高溫裏保持一整晚涼爽，人們可以控制的一項重要因素就是睡姿。

他說，如果夜裏輾轉反側，身體不斷移動翻轉，心率的高低變化就會增加：「這會讓你暖和起來，因為有更多血液流向全身，所以體溫會更高，人們就感覺更熱、更不舒服。」

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萊因哈特強調，除非有特定的醫療因素，否則千萬不要趴著睡。

而他認為最好的睡姿就是「做夢者」，也稱為半胎兒型睡姿，基本上就是側躺，雙腿微微彎曲。

如果不習慣側睡，也可以採取「觀星者」的姿勢，仰臥睡覺，雙手朝上置於頭部或枕頭下。

另外，萊因哈特也建議，可以選用具有足夠支撐作用的床墊與枕頭，以幫助長時間維持良好的睡眠姿勢。

可以選用具有足夠支撐作用的床墊與枕頭，以幫助長時間維持良好的睡眠姿勢。（Levitex官網）

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