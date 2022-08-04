尹錫悅以休假為由未見佩洛西　外界質疑執政專業性　民意恐再下滑

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）結束台灣訪問，轉往韓國，但總統尹錫悅以休假為理由未有接見。尹錫悅在上任以來，因各種人事任命及執政黨內部糾紛等問題支持度急劇下降。這次的「忽視美國議長到訪」相信將進一步拖累外界對其印象，引起不滿。



韓國總統府辧公室在8月3日表示，佩洛西訪韓與尹錫悅5天連休行程重疊，因此未能安排會面。這個「突然」的消息讓人困惑，佩洛西這次亞洲之行，先後到訪新加坡及馬來西亞，分別與總理李顯龍、首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）會面。佩洛西在訪韓後的下一站日本，亦獲安排與首相岸田文雄舉行會談，唯獨韓國總統尹錫悅未有接見，改由國會議長金振杓與其會面。

圖為8月3日，佩洛西訪問台灣，在獲蔡英文頒授勳章後講話。（Getty）

外界有指這是為顧及中國，佩洛西才剛訪問完台灣，佩洛西訪韓期間可能公開討論台灣問題，會對中韓關係造成尷尬。但韓國總統的休假不太可能是近期才拿，佩洛西訪韓的日子也是預先調整與溝通的，因此佩洛西是否訪問台灣，也理應不會促成尹錫悅休假，無法接見佩洛西的情況。

韓國是美國在亞洲的同盟國之一，即使現時中美關係緊張，佩洛西到訪時機敏感，但總統不親自接見佩洛西不免會惹來批評。韓聯社新聞頻道YTN在一個節目評論中指出，這會對尹錫悅的觀感構成影響。節目特別對比了前任總統文在寅，在2017年8月休假時，亦特別接近了到訪的印尼防長里亞米扎爾德（Ryamizard Ryacudu）。

尹錫悅支持率低迷

尹錫悅自5月10日上任以來，支持度不斷下跌，由最初的53%高位快速跌至28%，不滿度高達62%。最主要是上任後人事任命爭議不斷，除委任人選本身涉及爭議，專業性不足外，各部會長官及次長級官員缺乏女性、不見當初承諾的30歲以下年輕族群等。民調蓋洛普韓國（Gallup Korea）最近調查指出，不滿的原因主要在於人事任命問題，其次是「經驗、能力不足」、「未能體察經濟民生問題」等。

圖為8月3日，接載佩洛西的專機準備從松山機場起飛，前往韓國。（Getty）

各地區調查結果，一般被視為保守派票倉的大邱、慶尚北道地區對尹錫悅施政支持率也下跌5個百分點至40%；首都圈中首爾市支持率下跌5個百分點至28%，仁川市、京畿道分別下跌3個百分點至30%。

在如此的狀況下，尹錫悅不與佩洛西會面無疑會構成影響。對美韓而言，相比台海，朝鮮的局勢更為重要。尹錫悅若對朝鮮或核談判上有積極斡旋的需要，理應不會錯過這次機會，透過佩洛西向總統拜登（Joe Biden）傳達，就如文在寅當年自任擔當「朝鮮半島的執軚司機」一樣。但國內的重壓似乎已把其壓至透不過氣，尹錫悅需要休假稍為「逃避現實」一下。