佩洛西訪台｜中國駐歐使團：G7外長及歐盟聲明無恥之極

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）訪台引起中國大陸不滿，七國集團（G7）外長及歐盟外交與安全政策高級代表8月3日發表聲明，稱中方針對佩洛西訪台採取的行動可能升高緊張局勢，造成地區不穩。中國駐歐盟使團發言人回應稱，G7外長及歐盟的聲明指鹿為馬，無恥之極。



中國駐歐盟使團發言人8月3日表示，台灣是中國領土的一部分，插手台灣事務，就是侵犯中國的主權。G7和歐盟外長聲明裏所謂「基於規則的國際秩序」，只能是自己可以作惡、別人不能還手的強盜邏輯。他稱：「G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。」「世界上為什麼有那麼多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。」

發言人指出，「台海局勢變成這樣，是誰威脅了誰？又是誰挑釁了誰？是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。」

他又說，台灣事務純屬中國內政，是中國主權範圍內的事。當今世界，已經不是西方列強可以肆意橫行的時代，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。」