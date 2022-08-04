佩洛西訪韓｜尹錫悅改與對方通話　總統休假不接見挨批要轉軚？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月4日展開訪問韓國之旅，韓國總統尹錫悅因休假不會接見佩洛西，不過他4日下午會與對方通電話。



韓媒8月4日報道，韓國總統辦公室證實，正在休假的韓國總統尹錫悅，預計4日下午與佩洛西通話，不過確切時間雙方還在商議。

韓聯社指出，由於一些政客持續要求尹錫悅與佩洛西會面，他似乎為此選擇了通話，而不是單獨會面。

此前，總統辦公室一名官員8月3日稱，由於尹錫悅休假，與佩洛西訪韓行程重疊，兩人將不會舉行會晤。

佩洛西這次亞洲之行，先後到訪新加坡及馬來西亞，分別與總理李顯龍、首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）會面。佩洛西在訪韓後的下一站日本，亦獲安排與首相岸田文雄舉行會談，唯獨韓國總統尹錫悅未有接見，改由國會議長金振杓與其會面。

外界有指這是為顧及中國，佩洛西才剛訪問完台灣，佩洛西訪韓期間可能公開討論台灣問題，會對中韓關係造成尷尬。韓國是美國在亞洲的同盟國之一，即使現時中美關係緊張，佩洛西到訪時機敏感，但總統不親自接見佩洛西不免會惹來批評。