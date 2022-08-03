佩洛西轉飛韓國　總統尹錫悅因這理由不接見

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）結束台灣訪問後，已登機轉飛下站韓國，預計稍後飛抵首都首爾。然而目前有關佩洛西在韓行程未有太多消息，但已知韓國總統尹錫悅因休假，將不會接見佩洛西。



據悉，佩洛西於周四（4日）上午與韓國國會議長金振杓會面並共進午餐，之後就會於下午啟程前赴亞洲行尾站日本。今日，韓國總統辦公室官員表示，就佩洛西訪台一事，韓國政府將與各方保持溝通。當被問及佩洛西在訪韓期間是否會見總統尹錫悅時，該官員回答：「由於尹錫悅休假日程與佩洛西訪韓行程重疊，故未安排雙方會晤。」

對於佩洛西訪韓，青瓦台表示歡迎，但對於佩洛西訪台立場時，尹錫悅辦公室顯然抱謹慎立場。一位不具名的總統高級官員在閉門會議上表示：「我們的立場是，在通過對話與合作維護地區和平與穩定的旗幟下，我們將繼續與地區有關國家就懸而未決的問題保持密切溝通。」

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韓國官員亦指，總統尹錫悅於本周一至周五休假，故不會與佩洛西會面，而亦沒有安排其他高層官員與佩洛西會面，其中外長朴振於周三已出發前往柬埔寨出席東盟外長會議。相比之下，佩洛西在 對上一次、2015年訪問首爾期間，會見了時任總統朴槿惠、外交部長尹炳世和國民議會議長鄭義和。

對於佩洛西不獲總統「不獲接見」，韓國《東亞日報》表示，韓國政治圈內外出現了擔憂的聲音，因為佩洛西訪韓期間可能公開討論台灣問題，會對中韓關係造成尷尬。韓聯社認為，這表明在台海局勢緊張之際，韓國政府對佩洛西訪台行徑持謹慎態度。

韓國總統尹錫悅早前接見到訪的印尼總統佐枓維多多。（AP）

韓聯社引述專家的話指，鑑於韓國既是美國在東北亞地區的盟友，也是中國的重要合作夥伴，協調管控對美、對華關係成為韓國當前的最大外交課題。如果台海關係進一步升溫，韓國面臨的「站隊」的壓力將會加大。

另一方面，尹錫悅以度假為理由不見「美國貴賓」，同樣在韓國國內惹起批評。有網友譏諷，目前施政滿意度只剩28%的尹錫悅，支持率應該繼續下跌到5%，難道休假會比韓美聯盟更重要？