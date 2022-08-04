美國參院外委會延期審議《台灣政策法》　美媒：白宮遊說議員暫緩

美國參議院外交委員會原定在3日審議《台灣政策法》（Taiwan Policy Act），最終因故延期。彭博社同日引述知情人士報道，美國拜登（Joe Biden）政府正遊說國會內的美國民主黨籍參議員，希望暫緩審議該法案。



《台灣政策法》全名為「2022年台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），由美國民主黨籍參議員兼參院外委會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）和共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出，原定8月3日在美國參議院外委會討論，但據中央社報道，最終因主席梅嫩德斯以須參與院會事宜為由，決定延期。

拜登：圖為2022年8月1日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

彭博社之後引述知情人士報道，白宮正遊說國會內的美國民主黨籍參議員暫緩審議。報道談到，法案有進一步加劇中美在台灣問題上緊張關係的風險。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）表示「白宮有明顯關切...... 我也有明顯關切。」他稱，外交關係小組將會把立法工作推遲到9月，法案並可能會改寫。委員會原計劃在3日對有關法案舉行投票。

什麼是《台灣政策法》？

《台灣政策法》提出未來4年在安全協助方面提供近45億美元的援助，以增強台灣防衛能力，並為台灣的民主政府和民間社會提供其他支援，此法案還將指定台灣為「主要的非北約盟友」。