佩洛西訪台｜美國獲得了什麼好處？　沒有什麼，甚至搞垮了局勢

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）結束台灣訪問，她的到訪引起了中國強烈不滿。中國外交部聲明譴責，指佩洛西的行為是重大政治挑釁，所有產生的後果要由美方及台獨分裂勢力負責。解放軍表示在4日，進行一連3天圍繞台灣進行實彈演習。



在外交上，保持現狀是最好的選擇，儘管這代表擱置問題未解決與不確定性，但這也是巧妙地可以防止衝突，戰爭發生的方法，台灣的問題也是如此。

中國未曾承認過台灣的獨立，台灣亦未曾宣示獨立，美國同樣未曾承認過。但現實上台灣有着自己的「總統」與「軍隊」，有不被北京承認但被尊重的「領空與水域」，在政商層面上也有着默認的情況。這一平衡一直保持着台海穩定，直到現在。

總統拜登（Joe Biden）過去的聲明已讓美國在台灣被入侵時，美國能走多遠保衛台灣的問題變得模棱兩可。佩洛西此行可謂打破了這一平衡，在北京眼中，華盛頓已放棄了對台「戰略模糊」的方針。北京譴責這是侵略性的挑釁，並在台灣周邊海域進行實彈軍事演習作回應。

這不一定預示著戰爭的開始，但當軍艦飛機和砲彈在離岸如此近的海域飛竄時，台灣有理由感到焦慮。演習的區域深入海峽中線——一條兩岸過去的默契邊界，有分析認為解放軍將自此淡化甚至無視中線，把越過中線的飛行航行常態化。台灣的警戒空域，將大幅縮少，不需要太多的誤解或過敏反應，任何擦槍走火將可能令事態失控。

無法為台海帶來和平

外界普遍難以理解佩洛西訪問台灣的用意，若美國的外交政策是保持台海穩定，繼續以台制華，維持現狀才是最好的做法。包括美國自由派的媒體或輿論，均質疑佩洛西此行不智、時機錯誤，「既無法為台海帶來和平，亦無法為美國亞太戰略帶來好處」。

圖為8月3日，北京的美國駐北京大使館附近。（AP）

白宮本來希望佩洛西不要引起混亂，拜登會告訴佩洛西訪問台灣「不是好主意」。但一旦消息公布，一切已安排好，佩洛西就必需訪台，否則這將意味美國向北京低頭，北京對誰可以訪台擁有否決權，對美國的傷害更大。

兩岸的對峙，最少在短期內將會升級，但至爆發全面戰爭還有數個階段。北京可以拖過延長或恆常舉行軍事演習，對台灣實施經濟封鎖；或通過網絡破壞，一直擾亂台灣。但哪裡有加劇緊張局勢的能力，哪裡就有緩和局勢的空間。台海危機不只發生過一次，面對這樣的狀況，更需要冷靜的頭腦、耐心，與智慧，避免局勢一發不可收拾。