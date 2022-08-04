台海軍演︱北京批評G7涉台聲明　王毅：中國不再是19世紀的中國

七國集團（G7）外長8月3日發表涉及台灣議題的聯合聲明後，引來北京強烈反對，中國國務委員兼外長王毅8月4日反擊稱，今天的中國已不再是19世紀的中國，歷史不應重演，也絕不會重演。在G7發表有關聲明後，中國也表示不再安排中日外長在柬埔寨的會晤。



美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西及波洛西）8月2日旋風式訪問台灣十多個小時，引起北京方面不滿。G7外長發表聯合聲明，指北京方面不應以此作為軍事活動的藉口，並重申一中政策及對台立場不變。聲明又指，對中國最近的威脅行動，包括實彈演習及經濟脅迫感到憂慮，指此舉可能引致不必要升級。

「顛倒黑白、混淆是非」

王毅在柬埔寨首都金邊出席東亞合作系列外長會時表示，七國集團的錯誤行徑引起中國人民的極大憤慨，中國和各國的主權和獨立是人民浴血奮戰贏來的，絕不容許再被無端侵害。

王毅說，七國集團外長的聲明顛倒黑白、混淆是非，無端指責中國維護主權和領土完整的合理合法舉措，它們何來這樣的權利？誰給它們這樣的資格？他指包庇侵權方，指責維權者，豈非咄咄怪事。

王毅：圖為2022年8月4日，中國外長王毅在柬埔寨首都金邊出席東盟—中國擴大外長會議。（AP）

「美方公然挑釁成惡劣先例」

王毅表示，台海緊張局勢的來龍去脈一清二楚，是非曲直一目了然。他指挑起事端的是美國，製造危機的是美國，不斷升級緊張局勢的仍是美國。他說美方的公然挑釁造成惡劣先例，「如不予以糾正、不加以反制，不干涉內政的原則還要不要？國際法還要不要維護？地區和平應如何保障？」

他稱國際社會理應明確反對任何挑戰一個中國原則的行徑，抵制一切對各國主權和領土完整的侵犯。

中日外長會面取消

中國外交部發言人華春瑩4日表示，中方不再安排中日外長在柬埔寨首都金邊會晤，主因日本夥同G7其他成員國和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，中國人民極為不滿。