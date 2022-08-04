佩洛西訪台｜王毅：堅決抵制美方的公然挑釁和政治賭博

中國國務委員兼外長王毅8月4日就美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪問台灣一事，進一步闡述中方立場。他稱，佩洛西訪台是公然挑釁和政治賭博。



王毅4日在柬埔寨首都金邊出席東盟（ASEAN）—中國擴大外長會議期間表示，美方踐踏國際法，違背雙邊承諾，破壞台海和平，支持分裂主義，鼓吹陣營對抗，是公然挑釁，必然帶來惡劣影響的一場政治賭博。

王毅說，佩洛西的表演，是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，證明美國是台海和平的最大破壞者，是地區穩定的最大麻煩製造者。如果中方不對美方這種狂躁、不負責任、極不理性的行徑予以堅決抵制，尊重主權和領土完整的國際關係原則將成為一紙空文，各種分裂分子和極端勢力將會變本加厲，本地區得來不易的和平穩定局面將受到嚴重損害。

他又指，中方當前和今後採取的綜合措施，是必要、及時的防守反制，經過慎重考慮和認真評估，旨在維護國家主權和安全，符合國際法和國內法，是對挑釁者的警示，也是對地區穩定和台海和平的維護。

新加坡媒體4日稱，王毅在會上致辭時表示，2021年11月，東盟和中國將關係升級為全面戰略夥伴關係，短短半年多時間，雙方在各領域的合作，均取得可喜的進展。東盟與中國的全面戰略夥伴關係起步有力，而且開局良好。

王毅說，在安全方面，雙方加強戰略溝通，攜手應對各種外力效應的挑戰，共同維護本地區得來不易的和平與穩定局面。他指在貿易方面，雙方共同實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），推進自由貿易區升級後續談判的可行性研究。