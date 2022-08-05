Brittney Griner案︱俄羅斯法院裁定藏毒罪成　判囚九年

美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）在俄羅斯涉嫌藏毒案，莫斯科法院8月4日裁定她罪名成立，判處入獄9年。格連娜的代表律師稱會提出上訴，美國總統拜登（Joe Biden）亦要求俄羅斯即時放人。



美聯社報道，現年31歲的格連娜在庭上求情，稱自己無意違反俄國法律，因此希望向葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的球會、隊友和球迷致歉，並向美國的家人、賽會和配偶道歉。

格連娜2月前往俄羅斯準備效力當地球隊葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）時，被搜出含有大麻油的電子煙而惹上官非。檢控官指她故意藏有大麻油，因此要求法院判對方入獄及罰款100萬盧布（約13.1萬港元）。

不過格連娜的代表律師則強調，她只是在合法使用大麻的亞利桑那州（Arizona）使用有關產品，並因為舟車勞頓及仍未擺脫新冠後遺症，在匆忙收拾行李期間將涉事產品放在一起。辯護律師同時指出，當局為格連娜的電子煙分析紀錄存在缺憾，認為做法違反程序。

兩名辯方律師都提到，格連娜本身沒有刑事紀錄，而且對俄羅斯籃球界貢獻良好，認為將她判處罪成會損害俄羅斯發展體育的成效，亦令莫斯科將體育和政治分開的言論變得薄弱。

拜登在判決後發表聲明，指今次裁決再反映俄羅斯拘捕格連娜是錯誤和不可接受，他呼籲莫斯科即時釋放格連娜，令她可以與妻子及親朋好友團聚。他亦重申華府會繼續盡一切方式，安排格連娜及另一名被俄國扣押的前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）回國。

俄羅斯傳媒猜測，華府可能以被判入獄25年、正服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout）交換格連娜及惠蘭。