台海軍演｜白宮：中國反應過度　華府推遲試射洲際導彈

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）日前訪台後，引起北京方面不滿，中國解放軍8月4日起在台灣附近的6個海域和空域舉行軍演，不過白宮認為北京方面反應過度。



白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）接受MSNBC訪問時表示，華府正密切留意中國的行動，包括防長奧斯汀（Lloyd Austin）下令列根號航母（USS Ronald Reagan ，CVN-76）留在印太地區監視局勢，因此敦促北京不要過份反應，指根本沒有理由如此回應或導致局勢進一步升溫。

柯比認為美中兩國不是武力恐嚇，進行這類軍事演習或有錯判和誤會風險，引致衝突，因此呼籲北京方面像華府一樣緩和局勢，確保現狀不會單方面或以強行改變。

對於佩洛西訪台一事，柯比指她有一切權利前往當地，形容國會議員訪問台灣很正常，認為北京方面才是引致局勢緊張的原因。

另外美軍原定在本週較後時間於加州中部范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）試射民兵III型（Minuteman III）洲際彈道導彈（ICBM），《華爾街日報》引述華府官員指，當局決定推遲計劃最少十天。白宮其後證實有關報道，指此舉是為了避免美中緊張關係進一步升溫。

民兵III型導彈可攜帶核彈頭，是美軍其中一主要戰略武器，它的射程可達9000公里以上，最高飛行速度約為每小時2.4萬公里。美軍曾在4月取消試射同類型導彈，稱減低因為俄羅斯入侵烏克蘭而可能引起的核衝突風險。