台海軍演︱中國專家：解放軍在台灣以東設靶逼退美國航母列根號

中國解放軍8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開軍演，在台島周邊海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。



央視8月5日引述國防大學教授孟祥青介紹稱：此次台海演習，①#航母編隊首次威懾性演練#，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系；②首次在台島以東設置靶場，將當時給佩洛西護航的美國「列根」號（USS Ronald Reagan CVN-76；台譯雷根號）航空母艦，逼退約幾百公里。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）2日晚抵達台灣，3日展開訪問行程，兩岸局勢緊張，一直在台灣周邊活動的列根號及其打擊群的動向備受外界關注。

《環球時報》報道，列根號打擊群繼續向東移動，截至3日上午，它在日本沖繩以東的大東島附近。

英媒援引美國海軍第七艦隊4日最新說法，列根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。

「南海戰略態勢感知」 計劃消息，列根號航母打擊群一直向東移動，截至8月3日，列根號航母位處沖繩大東島附近。（Twitter@SCS_PI）

《環球時報》報道引述北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃（SCS Probing Initiative，SCSPI）發布的Twitter 消息稱，8月3日，根據「灰狗」航母艦載運輸機的活動軌迹判斷，列根號航母打擊群繼續向東移動。

此前，列根號航母被發現在巴士海峽以東海域活動。美媒援引美國海軍第七艦隊說法，證實列根號航母打擊群正在菲律賓海按照計劃進行例行任務。

據衛星遙感地理空間分析公司覓熵科技處消息，國外某衛星於昨日上午捕獲影像，列根號位於菲律賓海，沖繩以東的大東島附近。

據了解，列根號以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，是美國海軍唯一一艘前沿部署的航空母艦。